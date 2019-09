Fotografia e cambiamenti climatici, in Comune la mostra della giovane Maya

Inaugurata in Comune la mostra della giovane Maya Ciciriello Chiesa

Foto e progetti per la salvaguardia dell’ambiente realizzati in Costa Rica

LECCO – I cambiamenti climatici e l’importanza di salvaguardare l’ambiente raccontati attraverso gli occhi di una bimba di appena 13 anni, Maya Ciciriello Chiesa, e le sue fotografie.

Questo il cuore della mostra “I miei primi 13 anni in Costa Rica, piccoli gesti per grandi cambiamenti” inaugurata questa sera, venerdì, nel cortile del Comune di Lecco. Un’iniziativa pensata in occasione di Fridays for future, in programma il prossimo 27 settembre, dall’Associazione Freccia 45 in collaborazione del Comune di Lecco e che rientra nella rassegna del sociale Manifesta.

Sotto i portici del cortile del comune sono così state esposte le fotografie della giovane Maya, bimba italo-costaricense molto sensibile al tema dell’ambiente e impegnata in prima linea nella sua salvaguardia con gesti importanti. Le fotografie esposte raccontano quattro anni di lavoro e progetti portati avanti in Costa Rica, paese con la più grande biodiversità.

Ad introdurre la mostra di Maya è stato Luca Lozza, noto fotografo lecchese: “Le fotografie della giovane Maya si intrecciano profondamente con il cambiamento climatico e invitano a riflettere su quanto possiamo fare ogni giorno per evitare il peggioramento di una situazione già critica. Oltre alle sue foto troverete una parte con alcuni miei scatti realizzati in montagna: Eiger, Grigna, Nibbio, credo che l’andare ad arrampicare e in generale vivere la montagna insegni a rispettare i diversi ambienti e tutto ciò che vi vive. La fotografia è sicuramente un mezzo potente per raccontare la bellezza del mondo in cui viviamo ma anche la sua estrema fragilità”.

All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori alla Cultura e all’Ambiente del Comune di Lecco, Simona Piazza e Alessio Dossi: “Grazie a Maya per il suo lavoro così artistico e impegnato che dimostra come il cambiamento può partire dalle generazioni più giovani. Le sue foto siano per tutti coloro che le vedranno monito a preservare questa bellezza”.

La mostra sarà visitabile da sabato 21 a sabato 28 settembre da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30. In occasione della rassegna Manifesta, l’esposizione sarà aperta eccezionalmente domenica 22 settembre dalle 8.30 alle 11.30 con visita guidata alle ore 10.30.

