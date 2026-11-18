La giornalista ha presentato a Lecco il libro “La voglia di andarsene”

Al confronto presenti anche il prorettore del Politecnico Marco Tarabini e l’imprenditrice Micol Gabbioni

LECCO – “Questo problema può essere risolto solo con un patto sociale tra politica, aziende e università. Dobbiamo trovare una soluzione comune per dare un futuro a questo Paese”. È l’appello lanciato da Micol Gabbioni, imprenditrice e vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio, al termine della serata che ha visto protagonista la giornalista Tiziana Ferrario, ospite per presentare il suo ultimo libro, “La voglia di andarsene”, edito da Fuori Scena.

Al centro dell’incontro, il fenomeno dei giovani italiani che scelgono di trasferirsi all’estero. Partendo dalla propria esperienza familiare, con il figlio laureato in Italia e oggi al lavoro a Dubai, l’ex conduttrice del Tg1 ha raccontato una realtà che, secondo quanto ricostruito nel libro, ha portato un milione di giovani a lasciare il Paese nell’arco di dieci anni, alla ricerca di migliori opportunità professionali e condizioni di vita.

“È un fenomeno ormai comune: tutti noi conosciamo qualcuno che ha intrapreso questo percorso”, ha spiegato Ferrario. “Partono laureati con master, ma anche giovani con un mestiere, che all’estero sanno valorizzare. Ho parlato con decine di ragazzi e genitori: all’estero trovano lavori, stipendi e condizioni di vita migliori e la maggior parte, compreso mio figlio, in questo momento non tornerebbe mai in Italia”.

Davanti a una platea di imprenditori e cittadini, Confapi Lecco Sondrio ha ospitato un confronto su un fenomeno che si intreccia con un’altra trasformazione demografica: l’invecchiamento della popolazione. La partenza dei giovani, infatti, pone anche interrogativi sul futuro dell’assistenza agli anziani, soprattutto quando i figli vivono lontano e non possono essere presenti nella quotidianità.

La serata si è sviluppata in due momenti. Nella prima parte Tiziana Ferrario ha raccontato la nascita del libro: “È nato quasi da solo, ascoltando le parole delle persone che incontravo, ma anche di chi mi ha scritto sui social”. Successivamente si è aperto il dialogo con Marco Tarabini, prorettore del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, e con Micol Gabbioni.

Tarabini ha portato l’esperienza dell’ateneo lecchese, sottolineando il rapporto tra formazione universitaria e mondo del lavoro. “Abbiamo 2 mila studenti a Lecco e quasi la metà di loro viene da fuori provincia, da altre regioni e anche dall’estero”, ha spiegato. “Si formano da noi, hanno contatti con le aziende del territorio con cui abbiamo molti progetti, e poi spesso prendono la via dell’estero, dove le retribuzioni sono in media più alte del 40%. C’è uno sforzo da fare da parte di tutti per invertire la rotta. Non sarà semplice, ma dobbiamo farlo insieme”.

Prima della presentazione, Tiziana Ferrario, il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza e Marco Tarabini hanno visitato i laboratori del Politecnico in via Previati, dove hanno potuto conoscere le attività dell’ateneo nell’ambito della riabilitazione.