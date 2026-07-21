GalbiArte 2026: mostre e appuntamenti a Galbiate dal 25 luglio

Al via la nuova edizione della rassegna ideata e curata da Giulia Casartelli

Un calendario di appuntamenti dal 25 luglio al 2 agosto

GALBIATE – L’arte contemporanea torna protagonista a Galbiate con una nuova edizione di GalbiArte, la rassegna annuale che dal 25 luglio al 2 agosto porterà nel paese mostre, incontri, visite guidate e laboratori, con l’obiettivo di avvicinare la comunità al linguaggio dell’arte e ai suoi protagonisti.

Ideata e curata dall’artista e curatrice Giulia Casartelli insieme a Vibes SSD, la manifestazione è resa possibile anche grazie al lavoro di un gruppo di volontari e al sostegno del Comune di Galbiate, della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, del Fondo di Comunità di Galbiate e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Più che una semplice esposizione, GalbiArte si propone come un percorso culturale aperto a tutti. La rassegna invita infatti cittadini e visitatori a osservare l’arte contemporanea con uno sguardo nuovo, superando stereotipi e pregiudizi attraverso il dialogo diretto con gli artisti e la partecipazione ad attività pensate per tutte le età.

“GalbiArte è un’esperienza educativa collettiva che invita la comunità a esplorare la produzione artistica da una prospettiva consapevole e a interrogarsi su cosa significhi essere un artista”, spiegano gli organizzatori. L’obiettivo è integrare l’arte nella vita quotidiana, rendendola uno strumento di relazione, confronto e crescita condivisa.

Il programma

L’inaugurazione è in programma sabato 25 luglio alle 17.30 con l’apertura della mostra “111 Stanze”, personale di Giulia Casartelli, allestita nella Chiesa Vecchia di San Giovanni Evangelista. Al termine dell’inaugurazione la serata proseguirà con una festa al Circolo Arci Libertà, dove sarà presentato anche il nuovo Giardino del Tempo, spazio verde rigenerato e restituito alla comunità.

La mostra resterà visitabile fino al 2 agosto, tutti i giorni dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano inoltre le visite guidate agli affreschi della Chiesa di San Giovanni Evangelista, in programma il 28 luglio e il 2 agosto, con due turni alle 19 e alle 20, condotte da Alessandro Pina. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo istruzionecultura@comune.galbiate.lc.it.

Giovedì 30 luglio, dalle 20.30 alle 22.30, presso Lo Spot di via Bergamo 1, si terrà invece l’incontro “Scrivere per sé, scrivere per gli altri”, una conversazione dedicata alla scrittura autobiografica e all’arte postale con Giulia Casartelli e Beatrice Valessina.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale di GalbiArte.

Con il suo mix di mostre, incontri e momenti di partecipazione, GalbiArte conferma la volontà di fare dell’arte contemporanea un’occasione di dialogo con il territorio, coinvolgendo cittadini, artisti e associazioni in un percorso condiviso che mette al centro cultura, creatività e comunità.