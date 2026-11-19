L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle 21 all’auditorium Cesare Golfari
GALBIATE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Galbiate, in collaborazione con l’associazione Leggere per gioco, promuove una serata dedicata alla voce e alle storie delle donne, attraverso la letteratura e la musica.
L’iniziativa è in programma mercoledì 25 novembre, alle 21, all’auditorium Cesare Golfari, in piazza Golfari a Galbiate. Il pubblico potrà assistere a una serie di letture tratte da opere scritte da donne e dedicate alle donne, alternate a momenti musicali a cura di Margherita Santomassimo.
Un appuntamento che unisce parole e musica in occasione di una ricorrenza internazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. L’ingresso alla serata è libero.
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