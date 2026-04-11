Galbiate, letture per bambini dai 3 ai 7 anni: nuovo appuntamento con “È un bel mistero” allo Spot

Sabato 18 aprile alle 15.30 incontro di lettura ad alta voce promosso da “Leggere per Gioco”
Evento gratuito dedicato ai più piccoli con attività di lettura condivisa e animata
GALBIATE – Tornano a Galbiate le letture ad alta voce dedicate ai più piccoli. L’associazione Leggere per Gioco prosegue infatti la propria attività rivolta a bambine e bambini tra i 3 e i 7 anni, con un nuovo appuntamento in programma sabato 18 aprile alle ore 15.30.
L’incontro, dal titolo “È un bel mistero”, si svolgerà in via eccezionale presso Lo Spot, in via Bergamo 1, anziché nella sede abituale. La scelta della location è legata alla concomitanza con l’evento “Spring Off-Line”, realizzato in collaborazione con Patti Digitali Galbiate – Colle.
L’iniziativa rientra nel calendario delle proposte dell’associazione, che promuove momenti di lettura condivisa per avvicinare i più piccoli ai libri attraverso l’ascolto e il gioco.
La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.