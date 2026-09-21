Galbiate, “Melange Comique” alla Sagra di San Michele

Domenica 27 settembre alle 16 il quintetto di fiati Spirabilia sarà protagonista alla Chiesa di San Michele al Barro

GALBIATE – La tradizionale Sagra di San Michele torna a proporre un appuntamento dedicato alla musica e allo spettacolo. Domenica 27 settembre, alle 16, la Chiesa di San Michele al Barro ospiterà “Melange Comique – Quando la musica diventa commedia…”, spettacolo affidato al quintetto di fiati di Spirabilia.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Galbiate in collaborazione con il Parco Monte Barro e si inserisce nel programma della tradizionale festa dedicata a San Michele.

Protagonista dello spettacolo sarà un quintetto di fiati, con una proposta che unisce l’esecuzione musicale alla dimensione teatrale e comica. La regia è affidata a Luca Radaelli, per un appuntamento nel quale la musica diventa parte integrante della commedia.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre alle 16 presso la Chiesa di San Michele al Barro.