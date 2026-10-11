Galbiate ricorda don Olinto Garavaglia con la mostra “L’omino col cappello”

Dal 17 al 19 ottobre, all’Ossario della Chiesa di San Giovanni Evangelista, opere e fotografie per ricordare il sacerdote e artista a dieci anni dalla scomparsa

Durante la mostra sarà presentata la biografia di Wilma Riva, il cui ricavato sosterrà il Fondo di Comunità di Galbiate a favore dei ragazzi

GALBIATE – Una mostra per ricordare don Olinto Garavaglia, sacerdote, insegnante e artista conosciuto con lo pseudonimo di Oligar, a dieci anni dalla sua scomparsa. In occasione della tradizionale festa di Galbiate, che si celebra la terza domenica di ottobre, dal 17 al 19 ottobre l’Ossario della Chiesa di San Giovanni Evangelista ospiterà “L’omino col cappello”, un percorso espositivo dedicato alla sua produzione artistica e fotografica. L’ingresso sarà libero.

Curata da Wilma Riva, Dario Acciaretti e Ornella Mariani, la mostra ripercorrerà l’attività creativa di don Olinto, figura che ha accompagnato intere generazioni di galbiatesi attraverso l’insegnamento e la missione pastorale. Il titolo richiama l’immagine con cui molti abitanti lo ricordano: un uomo dalla figura minuta, con l’immancabile cappello, che per decenni ha attraversato le vie del paese.

Accanto alla dimensione sacerdotale e culturale, l’esposizione metterà in luce il particolare rapporto di Oligar con l’arte, intesa soprattutto come espressione di un’idea e strumento per interrogare la realtà. Nelle sue opere, anche materiali di scarto e oggetti comuni potevano assumere significati nuovi, attraverso l’uso della parola, della metafora e di accostamenti capaci di andare oltre l’apparenza. Un processo creativo che restituiva valore e dignità anche agli elementi più semplici della quotidianità.

Tre le sezioni tematiche che accompagneranno i visitatori alla scoperta del suo lavoro. La prima, “L’Arte Povera e Concettuale – Il Pensiero oltre la Forma”, raccoglierà opere nelle quali oggetti sottratti alla loro funzione abituale acquisiscono significati intellettuali e spirituali, con titoli e parole che diventano parte integrante della creazione.

La seconda sezione, “Il Cuore a Galbiate – Paesaggi e luoghi di vita”, sarà dedicata al legame di don Olinto con il territorio. Attraverso le sue fotografie emergeranno particolari del paese, dal campanile della chiesa agli scorci del paesaggio, fino ai cambiamenti della natura e delle stagioni.

A completare il percorso sarà “L’Incontro con l’Altro – Volti e Genti”, una raccolta di immagini realizzate durante i numerosi viaggi di Oligar nel mondo. Gli scatti documentano incontri con persone di Paesi e culture differenti, soffermandosi sui gesti quotidiani e sulle espressioni dei volti, testimonianza della sua attenzione verso l’essere umano.

La mostra sarà anche l’occasione per presentare il volume biografico “Oligar. L’omino col cappello”, scritto da Wilma Riva. Il libro sarà disponibile per l’acquisto e il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al Fondo di Comunità di Galbiate, a favore dei ragazzi e con particolare attenzione alle esigenze educative delle nuove generazioni.

Per la realizzazione dell’iniziativa, gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento al parroco don Alessandro, che ha messo a disposizione lo spazio dell’Ossario, al sindaco Giovanni Montanelli, all’amministrazione comunale e all’assessore ai Servizi Sociali Maria Butti, per l’impegno dedicato al progetto. Un riconoscimento anche a Dario Acciaretti, imprenditore nel settore della grafica e presidente dell’Associazione Passione Fotografia di Galbiate, a Ornella Mariani, scrittrice e grafica, e ai volontari coinvolti nell’allestimento.

La presentazione della mostra è prevista sabato 17 ottobre alle ore 10. L’esposizione sarà visitabile sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, mentre lunedì 19 ottobre sarà aperta dalle 9 alle 12. La sede è l’Ossario della Chiesa di San Giovanni Evangelista, a Galbiate.

Un omaggio che, attraverso le opere e le fotografie, intende mantenere viva la memoria di don Olinto e il suo insegnamento, nel segno di un principio che accompagna l’iniziativa: “Perché tutto ciò che è umano merita attenzione e meraviglia.”