Garlate. Il nuovo calendario 2026 celebra i camini del territorio

Immagini di Roberto Marini arricchiscono il calendario

“Il camino è un simbolo che evoca calore, sicurezza, famiglia e condivisione di affetti”

GARLATE – È disponibile lo storico calendario di Garlate, che anche quest’anno celebra le bellezze del territorio. L’edizione 2026 è impreziosita dalle fotografie di Roberto Marini, che ritraggono alcuni dei camini più caratteristici ancora presenti nel comune, sia nelle dimore nobiliari sia nelle abitazioni contadine che raccontano la tradizione della cosiddetta “civiltà delle Corti”.

“Il camino è da sempre un simbolo che evoca immediatamente calore, sicurezza, famiglia e condivisione di affetti – continuano dall’Amministrazione Comunale – Un tempo non serviva solo a cucinare, ma rappresentava anche il cuore della casa: il luogo in cui tutta la famiglia si ritrovava, scambiava notizie, raccontava storie e tramandava tradizioni. Questo calendario vuole rendere omaggio a questa presenza silenziosa nella nostra comunità, ricordandone l’importanza e valorizzandone il fascino”.

“Siamo quindi certi che anche il calendario 2026 saprà conquistare le famiglie garlatesi. Un sentito ringraziamento va a tutti i proprietari che hanno aperto le porte delle loro abitazioni, permettendoci di immortalare i loro camini” concludono dall’Amministrazione Comunale.

Il calendario sarà a disposizione dei cittadini garlatesi nei prossimi giorni presso gli uffici comunali, negli orari che verranno comunicati.