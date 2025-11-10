Garlate. Tutto esaurito per il Formoso Therapy Show

Un viaggio tra musica, psicologia e neuroscienze

Il Formoso Therapy Show si conferma come una delle esperienze più originali del panorama culturale lombardo

GARLATE – Tutto esaurito al Teatro di Garlate per il Formoso Therapy Show, l’innovativo spettacolo ideato dal dott. Adriano Formoso, psicoterapeuta, ricercatore e fondatore della Neuropsicofonia®, che fonde musica, psicologia e neuroscienze. Un evento destinato a restare nella memoria collettiva.

Sul palco un trio d’eccezione: Massimiliano Alloisio alla chitarra classica, Riccardo Maccabruni a fisarmonica e pianoforte, e Alessio Turconi a batteria e percussioni. Con loro, Adriano Formoso alla voce e chitarra acustica ha guidato il pubblico in un viaggio sonoro e psicologico, intrecciando parole, risate e momenti di autentica emozione.

Con la sua forza comunicativa e la naturalezza di un dottore capace di parlare al cuore della gente, Formoso ha trasformato il pubblico in protagonista dello spettacolo, coinvolgendolo in esercizi psicocorporei e riflessioni sulla crescita personale. Un’atmosfera di amicizia e complicità ha pervaso la sala, in un continuo dialogo tra palco e platea.

Al termine dello spettacolo, decine di persone hanno voluto ringraziare Formoso di persona, commosse dalla profondità e dall’umanità del suo messaggio. Molti hanno raccontato di aver provato “la sensazione di far parte di qualcosa di più grande”: una comunità unita dai valori della condivisione, della pace e dell’ascolto reciproco.

Il Formoso Therapy Show si conferma come una delle esperienze più originali del panorama culturale lombardo: un incontro tra arte, scienza e spirito capace di trasformare un sabato sera in un vero viaggio alla scoperta di sé stessi.