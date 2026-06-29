“Giannino Castiglioni Week 2026”: una settimana per celebrare lo scultore e le sue opere

LIERNA – Dal 5 all’11 luglio 2026, il Comune di Lierna ospiterà la “Giannino Castiglioni Week“, una manifestazione culturale promossa dall’Associazione Culturale Giannino Castiglioni in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare e condividere con la cittadinanza l’importante progetto di recupero storico avviato nel 2024 in sinergia con la Fondazione Comunitaria del Lecchese, che ha permesso il restauro di tre opere in gesso dell’artista liernese, tra le quali spicca il Cristo Re dell’Università Cattolica di Milano.

La settimana sarà scandita da attività eterogenee pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età. L’obiettivo è quello di favorire una riscoperta diffusa del patrimonio artistico locale. Nel corso della manifestazione, inoltre, i membri dell’Associazione garantiranno un servizio di accesso quotidiano gratuito e apertura del Deposito dei Gessi. Accessibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dove i visitatori potranno osservare gli esiti dei recenti interventi di restauro.

Tra gli appuntamenti spiccano le “Passeggiate sulle orme di Castiglioni“: in programma nelle giornate di mercoledì 8 e sabato 11 luglio. Si tratterà di itinerari accompagnati volti a disvelare il concetto di “museo diffuso” sul territorio di Lierna. Per accedere a queste specifiche attività e ai luoghi della visita, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scansionando il codice QR ufficiale o contattando i recapiti telefonici dell’organizzazione.

Il programma completo e i dettagli di ogni singola giornata verranno divulgati progressivamente nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali dell’Associazione. La cittadinanza, i soci e tutti i visitatori sono calorosamente invitati a partecipare.