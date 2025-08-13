Giorgio Colombo vince il primo concorso di pittura “Cassina en plein air”

L’evento, organizzato dalla Pro Loco, punta a valorizzare il territorio

Maria Teresa Bonacina e Antonella Ciceri hanno completato il podio. Ad Alceste Venneri il premio della Giuria Popolare

CASSINA VALSASSINA – Quattro giorni dedicati all’arte e alla creatività hanno animato lo scorso fine settimana il comune di Cassina Valsassina, con la prima edizione del concorso di pittura estemporanea “Cassina en plein air”. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione di numerosi artisti provenienti dal territorio, impegnati nella realizzazione di opere direttamente sul campo, catturando paesaggi e scorci del territorio valsassinese.

Il programma della manifestazione si è aperto sabato 9 agosto, con le iscrizioni presso la sala civica del municipio dalle 8:30 alle 11:30. Domenica 10 agosto gli artisti hanno consegnato le opere realizzate “en plein air”, mentre le opere sono rimaste esposte fino a martedì 12 agosto, giorno in cui si è svolta la premiazione presso la sala civica municipale.

La giuria che ha valutato i lavori era composta da esperti del settore, tra cui Fabio Durante (critico d’arte), Mariella Cantù (architetto e docente di arte), e Raffaela Lamberti (pittrice).

Il primo premio è stato assegnato a Giorgio Colombo di Lecco. La motivazione della giuria è stata la seguente: “L’esecuzione pulita e prospettica richiama le opere di Hopper che nella esaltazione del gioco di luci e ombre, nella semplificazione oggettistica, inducono alla calma e alla meditazione. Elementi di arredo urbano richiamano a una realtà viva“.

Al secondo posto si è classificata Maria Teresa Bonacina, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Antonella Ciceri. Il giudizio della giuria, espresso all’unanimità, ha sottolineato la qualità tecnica e la forza espressiva delle opere premiate, evidenziando la capacità dei partecipanti di trasmettere emozioni attraverso il colore e la composizione. Il premio della Giuria Popolare invece è andato all’opera realizzata da Alceste Venneri.

L’artista locale, Gianfranco Combi, ideatore dell’evento, ha espresso la sua soddisfazione nel vedere gli artisti confrontarsi con la natura e il paesaggio locale. Una prima edizione riuscita che di sicuro spronerà l’Amministrazione del sindaco Michele Polvara presente alle premiazioni, a pensare a nuove iniziative di valorizzazione artistica per la comunità. “La cosa che mi ha fatto più piacere è stata la partecipazione del pubblico e dei vari turisti presenti in paese. I voti della giuria popolare sono stati più di 130 a dimostrazione della grande partecipazione che si è avutae anche durante la premiazione di ieri (martedì, ndr) con la piazza comunale affollatissima. Questa prima edizione è stata un punto di partenza, e non è escluso che con il coinvolgimento di altri comuni valligiani nei prossimi anni possa diventare un concorso itinerante”.

La manifestazione ha inoltre rappresentato un’occasione di incontro e valorizzazione culturale per Cassina Valsassina, con la partecipazione di cittadini e turisti attratti dalla mostra allestita nei giorni successivi e dall’opportunità di osservare da vicino il processo creativo degli artisti.