Giornata della memoria: con Ronzinante al via una serie di repliche di Wannsee

Al via un intenso calendario di repliche dello spettacolo Wannsee di Ronzinante

Previste anche quattro proiezioni cinematografiche della pellicola tratta dallo spettacolo

MERATE – Un intenso programma di repliche di “Wannsee”, affiancato da quattro proiezioni della versione cinematografica girata dagli stessi attori con la regia di Jurij Razza. A cinque anni dal debutto, il 24 gennaio 2020, dello spettacolo scritto da Ivano Gobbato, che ricostruisce fedelmente un episodio cruciale per l’umanità avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, la compagnia Ronzinante sarà impegnata nelle prossime settimane in una serie di repliche, richieste dagli istituti scolastici, dai Comuni e dalle associazioni per celebrare al meglio la giornata della memoria.

Una proposta molta ricca, ulteriormente impreziosita dalle quattro proiezioni della versione cinematografica dello spettacolo, girato da Jurij Razza nella primavera del 2021, con protagonisti sempre gli attori di Ronzinante.

Lo spettacolo documenta quanto successo a Berlino, martedì 20 gennaio 1942, durante una riunione tra ufficiali SS di grado medio-alto e funzionari di alto livello di alcuni Ministeri, della Cancelleria del Reich e della Cancelleria del Partito Nazional-Socialista, in cui verranno illustrate “le misure organizzative, tecniche e materiali per una soluzione definitiva del problema ebraico in Europa”. Una riunione, di per sé, molto operativa, nessun pensiero profondo, solo qualche scontro sulle modalità, ma nulla di più: banale, per citare Hannah Arendt il suo celebre saggio “La banalità del male”.

La serie di rappresentazioni prenderà il via sabato 18 gennaio con una replica per le scuole a Merate, seguita alla sera dalla proiezione del film alle 21 presso la sede di Ronzinante in via Vittorio Veneto 2 (prenotazione obbligatoria).

Giovedì 23 gennaio alle 21 sarà la volta della proiezione del film Wannsee presso la biblioteca di Vimercate (prenotazione obbligatoria) mentre venerdì 24 gennaio alle 20.45 sarà la sala consiliare del Comune di Imbersago a ospitare l’iniziativa. Venerdì 24 gennaio alle 21 replica teatrale presso la sala congressi della biblioteca di Villasanta organizzata da Anpi mentre domenica 26 gennaio alle 16.45 proiezione del film Wannsee in biblioteca a Suello.

Il tour proseguirà lunedì 27 gennaio con la replica per le scuole al cine teatro San Giovanni Bosco di Carugate, che ospiterà anche la replica in serata alle 20.45. Giovedì 30 gennaio alle 21 tappa nella Bergamasca e precisamente a Bonate Sopra presso il Teatro Verdi con replica la mattina successiva per le scuole. Venerdì 31 gennaio penultimo appuntamento a Lacchiarella, in provincia di Milano mentre sabato 1° febbraio si chiuderà il ciclo con due repliche per le scuole di Merate.

“Abbiamo raggiunto, con queste del 2025, trentatrè repliche totali per questo spettacolo che, oramai, possiamo dirlo con certezza, non lascia indifferenti gli spettatori e tantomeno noi attori – commentano da Ronzinante -. Ci inorgoglisce però il fatto che tutte queste repliche sono giunte grazie a chi è venuto a vedere lo spettacolo e ha, di conseguenza, fortemente voluto portarlo nella propria scuola o nel proprio Comune. Questo significa che, nonostante siano passati ottant’anni dai tragici fatti che hanno condotto all’Olocausto, la ferita è ancora aperta, quanto è vivo il sentimento di riprovazione e dolore verso ciò che in Wannsee viene documentato. Dobbiamo quindi ringraziare l’autore del testo, Ivano Gobbato, che ci ha consentito di affrontare uno tema di grande impatto emotivo. Ma l’occasione è valida anche per ringraziare Jurij Razza che ha visto in noi e in questo testo la potenzialità per trarne un film. Film che, finalmente, la scorsa primavera ha trovato forma definitiva e che ora speriamo potrà essere visto da più persone possibili”.

Per avere maggiori informazioni circa la possibilità di vedere il film o lo spettacolo teatrale, è possibile contattare Ronzinante scrivendo a info@ronzinante.org o tramite whatsapp o sms al 3355254536.