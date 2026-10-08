Giornate Fai d’Autunno, 9 luoghi da scoprire nel Lecchese

Appuntamento sabato 10 e domenica 11 ottobre tra Malgrate e Paderno d’Adda

Caruso: “Le Giornate Fai d’Autunno ci offrono l’occasione di conoscere luoghi davanti ai quali passiamo ogni giorno senza potervi entrare”

LECCO – Nel territorio lecchese saranno 9 i luoghi protagonisti delle Giornate Fai d’Autunno 2026, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Un’occasione per entrare in edifici, chiese e siti che raccontano pezzi di storia locale e che, in molti casi, non sono normalmente accessibili al pubblico o sono poco conosciuti.

Il programma coinvolge Malgrate e Paderno d’Adda, con un percorso che spazia dagli edifici religiosi ai palazzi storici, dalla memoria della peste alla tradizione produttiva, fino a uno dei ponti più importanti del territorio.

A Malgrate saranno visitabili la Cappella dei Morti della Peste, la chiesa di San Leonardo e il relativo cimitero, la chiesa di Sant’Antonio, l’ex Filanda Bovara Reina – Quadreria Digital Academy, Palazzo Agudio – Consonni e Palazzo Agudio. A Paderno d’Adda apriranno invece il Ponte San Michele, il Molino Colombo, con il suo percorso dalla storia alla produzione, e Villa Gnecchi Ruscone.

Le aperture lecchesi fanno parte del più ampio programma regionale promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, che quest’anno porta le Giornate Fai d’Autunno in 48 Comuni lombardi. Complessivamente sono 131 i luoghi che apriranno al pubblico in Lombardia, di cui 117 con aperture straordinarie.

L’iniziativa è sostenuta da Regione Lombardia e permette di scoprire edifici, spazi e siti normalmente chiusi al pubblico o comunque lontani dai circuiti più frequentati. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale attraverso un programma distribuito sull’intero territorio regionale.

“Le Giornate Fai d’Autunno ci offrono l’occasione di conoscere luoghi davanti ai quali passiamo ogni giorno senza potervi entrare e di scoprire quanto della nostra storia custodiscano”, afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. “Le 117 aperture straordinarie interessano 48 Comuni lombardi e portano l’attenzione su un patrimonio che merita di essere conosciuto anche al di fuori dei circuiti più frequentati. Regione Lombardia sostiene questa iniziativa perché avvicina le persone alla cultura, a partire dai territori in cui vivono”.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche un’attenzione specifica ai saperi e alle attività che hanno contribuito alla storia economica e sociale della regione. Il programma comprende infatti aperture dedicate agli antichi mestieri, alle tradizioni manifatturiere, alla creatività e alle eccellenze produttive, grazie anche alla collaborazione del Fai con Confindustria e Museimpresa.

“Trovo particolarmente significativa la scelta di dare spazio all’artigianato e alla storia delle nostre imprese: nelle fabbriche e nei laboratori si sono formate competenze e sono nate idee che hanno segnato la Lombardia e la vita di tante famiglie. Anche questa storia ha pieno diritto di essere riconosciuta come parte del nostro patrimonio culturale”, aggiunge Caruso.

Accanto ai luoghi e alle storie da raccontare c’è il lavoro dei volontari, elemento centrale dell’iniziativa. “Ringrazio il Fai e i volontari, soprattutto i tanti giovani che accompagneranno i visitatori: dedicare tempo e studio a un luogo per farlo conoscere agli altri è un modo concreto di prendersene cura”, conclude l’assessore.

A livello nazionale, le Giornate Fai d’Autunno coinvolgono oltre 700 luoghi in 350 città italiane. Le visite sono a contributo libero e sono organizzate dalle Delegazioni e dai Gruppi Fai presenti sul territorio con il supporto dei volontari. Saranno inoltre oltre 9.000 gli Apprendisti Ciceroni, studenti formati per accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti.

L’edizione 2026 si svolge in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e delle Province autonome italiane.

Per il Lecchese, dunque, il programma concentra le aperture tra Malgrate e Paderno d’Adda: nove luoghi diversi per storia e funzione, accomunati dalla possibilità di essere conosciuti più da vicino durante il fine settimana del 10 e 11 ottobre. L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito delle Giornate Fai d’Autunno.