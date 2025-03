Giornate Fai di primavera: aperture straordinarie a Merate e Imbersago

Le proposte a Imbersago e Merate organizzate su impulso della delegazione Fai Alta Brianza

Tra le bellezze da scoprire anche il traghetto di Imbersago, candidato ai luoghi del cuore Fai

MERATE / IMBERSAGO – Le sontuose Villa Subaglio e Villa dei Cedri e il Convento di Sabbioncello a Merate; l’ingegnoso traghetto di Leonardo, candidato ai luoghi del cuore Fai, e la bellissima Villa Mombello (già andata sold out) a Imbersago. Sono queste le location che, grazie al coordinamento della delegazione Fai Alta Brianza, spalancheranno le proprie porte in occasione delle giornate Fai di primavera 2025 in programma sabato 22 e domenica 23 marzo.

Un appuntamento molto importante visto che va a celebrare il 50° anniversario di nascita del Fai, il fondo Ambiente italiano, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli.

Non è un caso se il Fai Centrale ha voluto dedicare particolare attenzione a Merate, città natale della fondatrice Giulia Maria Crespi, e a Imbersago.

Nel complesso sono 750 i luoghi distribuiti in 400 città che saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. In Lombardia saranno 142 i beni che apriranno le loro porte in 59 comuni grazie ai Volontari delle 18 Delegazioni, 7 Gruppi FAI, 3 Gruppi FAI Ponte e 15 Gruppi FAI Giovani attivi in tutta la regione (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione, consultabili su www.giornatefai.it).

Le Giornate FAI rappresentano un momento di crescita educativa e culturale e di condivisione, strumenti essenziali per affrontare un mondo libero. Un percorso di cittadinanza che coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale, con un unico obiettivo: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e con esso la nostra identità di cittadini europei.

Tra le tante aperture proposte, alcune saranno dedicate agli iscritti al FAI e a chi si iscriverà durante l’evento. Verranno inoltre riaperti luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni. Ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

Ecco la locandina con le aperture straordinarie organizzate a Merate e Imbersago dalla delegazione Fai Alta Brianza.