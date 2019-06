Giugarock, la finale sarà ripetuta il prossimo 7 settembre

Il 7 settembre la “nuova” finale del Giugarock

Sabato l’evento era stato sospeso a causa del maltempo

LECCO – Il meteo pessimo, sabato scorso, ci ha messo lo zampino, ma l’organizzazione del Giugarock ha già trovato una nuova data per ripetere la finale della manifestazione musicale.

7 settembre, ore 21, sempre in piazza Garibaldi è questa la data da cerchiare in rosso sul calendario: “La finale (sospesa a causa del maltempo, ndr) verrà totalmente ripetuta – ha spiegato Luca Dossi, tra gli ideatori della manifestazione -. Abbiamo preso questa decisione per consentire a tutte le band di avere gli stessi parametri di giudizio e le stesse condizioni poiché, dopo l’interruzione forzata, con la nuova serata pubblico e giuria non sarebbero più gli stessi”.

L’organizzazione dell’evento, dopo aver consultato anche l’assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza visto che la manifestazione è inserita nel calendario degli eventi del comune, ha reputato questa scelta la migliore per tutti.

“Ovviamente sul palco saliranno di nuovo i quattro finalisti (Noccioman, Over the Wall, The Seewer, Amerigo Gavazzi) – ha concluso Dossi – mentre la serata sarà aperta dall’esibizione degli Acquaraja“.