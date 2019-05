Sabato alle 18 apre la mostra tratta da “Scollamenti Temporali” di Giulio Ceppi

Il progetto era stato presentato nel giugno 2018 alla Triennale di Milano

VARENNA – “Personaggi Caravaggeschi del XXI secolo” è il titolo dell’esposizione di alcuni collage appartenenti alla serie “Scollamenti Temporali” di Giulio Ceppi, che a partire da sabato 4 maggio 2019 saranno presenti in via Venini a Varenna.

L’evento, patrocinato dal Comune di Varenna, è organizzato da due negozi, Anuda e The Room Varenna, dove sarà possibile ammirare le opere di Giulio Ceppi fino al 26 maggio.

La serie di collage esposti a Varenna sono ottenuti dall’ibridazione fra le principali opere di Caravaggio con campagne pubblicitarie di moda e fanno parte del progetto di Giulio Ceppi presentato un anno fa alla Triennale di Milano.

Si tratta di una selezione del ricco corpus di collage realizzati da Ceppi a partire dal 2016, basati sulla relazione tra riproduzioni di opere d’arte del passato e campagne pubblicitarie contemporanee, riserverà non poche sorprese. Accostamenti a prima vista improbabili trovano invece una familiarità, dando luogo a una serie di cortocircuiti tra tradizione e attualità, tra sacro e profano.

L’artista esplora capolavori e opere note della storia dell’arte, nonché ritagli di campagne di moda, prelevando i pezzi che desidera per comporre nuovi scenari della storia dell’immagine e delle immagini. Il collage consente di stabilire chi sono e chi potrebbero essere, frammenti come noi, alla ricerca di uno specifico linguaggio evolutivo in bilico fra accidente e necessità.



Con l’inaugurazione della mostra “Personaggi Caravaggeschi del XXI secolo” prende forma anche “Venini district”, progetto di valorizzazione della storica via Venini ideato da Emanuela Negri e Gabriella Petrone con i rispettivi negozi Anuda e The Room Varenna.

Il progetto coinvolge anche l’Associazione Culturale “Luigi Scanagatta” e tutte le varie attività presenti in via Venini, che condividerà sul profilo Instragram @veninidistrict i racconti di Gianpi Brembilla su i personaggi, le ville e i giardini di Varenna.