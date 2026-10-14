Giulio Martini porta agli “Incontri del Caminetto” il rapporto tra omosessualità e cinema

Il giornalista e storico del cinema ripercorre le trasformazioni della rappresentazione dell’omosessualità attraverso le cinematografie di tutto il mondo

Sabato 17 ottobre dalle 17 alle 18

VARENNA – Il cinema come specchio dei cambiamenti sociali e culturali, capace di raccontare identità, pregiudizi e percorsi di emancipazione. È questo il tema al centro dell’incontro “Le omosessualità e il cinema”, in programma sabato 17 ottobre, dalle 17 alle 18, nell’ambito degli Incontri del Caminetto, con protagonista Giulio Martini.

L’appuntamento propone un viaggio attraverso l’intera storia della Settima Arte, dal cinema muto ai giorni nostri, prendendo in esame produzioni cinematografiche di tutto il mondo. L’obiettivo è approfondire il rapporto tra omosessualità e cinema, interrogandosi su come il grande schermo abbia rappresentato le persone gay, lesbiche e transgender e su quale spazio abbiano trovato le persone LGBTQ+ nei processi creativi e produttivi dell’industria cinematografica.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate anche le questioni legate al linguaggio e allo stile cinematografico, per capire se esistano modalità espressive capaci di riflettere una particolare sensibilità culturale. Un percorso che si intreccia con il tema, oggi particolarmente attuale, dell’identità di genere e con l’evoluzione della rappresentazione delle diversità.

Martini ripercorrerà le tappe di un cambiamento profondo: dal silenzio e dalla vergogna allo scherno, fino alla possibilità di raccontarsi apertamente e all’affermazione dell’orgoglio. In questo processo, il cinema ha avuto un ruolo significativo, contribuendo a rendere visibili esperienze e identità a lungo marginalizzate.

Giulio Martini, una vita tra cinema e cultura

Nato nel 1949, Giulio Martini si è laureato in Storia e critica del cinema nel 1972. Entrato in Rai nel 1978 come regista attraverso concorso pubblico, nel 1986 è passato al Telegiornale, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore alla cultura. Ha inoltre insegnato Cinema per quindici anni alla facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

È autore di Patchwork. 100 anni di Cinema, pubblicato da Finzioni nel 1987, e ha curato con Guglielmina Morelli i successivi aggiornamenti Patchwork 2 e Patchwork 3. Tra le altre pubblicazioni figurano i volumi Ebraismo e Cinema, Buddismo e Cinema e Islam e Cinema, editi dal Centro Ambrosiano, oltre alla guida I luoghi del cinema per il Touring Club Italiano.

Organizzatore di festival, rassegne e mostre dedicate al cinema e alla televisione, nel 1981 ha fondato insieme agli amici del Centro Studi Cinematografici il cineclub milanese André Bazin, di cui è presidente da quarantacinque anni. Dal 2010 organizza inoltre viaggi dedicati al turismo cinematografico in Italia e nel mondo.

L’incontro offrirà così l’occasione per rileggere la storia del cinema attraverso una prospettiva particolare, mettendo in luce il legame tra rappresentazione artistica, trasformazioni culturali e riconoscimento delle identità.