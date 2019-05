Gli allievi del Maestro Martinelli in mostra a Bellagio

L’esposizione sarà visitabile dal 7 al 17 Giugno presso la Torre delle Arti di Bellagio

La mostra è la prima iniziativa della neonata associazione VitArte Lecco

BELLAGIO – Saranno una cinquantina le opere pittoriche di dieci artisti lecchesi in esposizione a Bellagio dal 7 al 17 giugno prossimo.

Location la centralissima Torre delle Arti, polo culturale e museale attivo da una decina d’anno grazie al recupero dei suggestivi spazi della Torre San Giacomo risalente al dodicesimo secolo.

La mostra è la prima iniziativa ufficiale di VitArte Lecco, la neo costituita associazione promossa dagli “Artisti di Vicolo del Torchio”, tutti allievi del Maestro Vittorio Martinelli recentemente scomparso.

“Con la costituzione dell’Associazione abbiamo voluto dar corpo a un’idea già abbozzata lo scorso anno con il Maestro – spiega la pittrice Costantina Bux, presidente di VitArte Lecco – Ora, ci è parso naturale inserire quale prima finalità dell’Associazione il ricordare, attraverso proprie iniziative, la figura, gli insegnamenti, lo spirito e le opere del Maestro Vittorio Martinelli. Lavoreremo per promuovere l’arte e la cultura e qualsiasi attività artistica di carattere creativo, organizzando attività ed eventi. La sede storica della scuola, In Vicolo del Torchio a Lecco continuerà così ad essere luogo d’incontro, di aggregazione, di discussione, e laboratorio per i Soci.”

“La mostra di Bellagio è la nostra prima iniziativa – prosegue Bux – e grazie alla disponibilità della famiglia Martinelli potremo esporre, a sigillo del nostro lavoro, anche due opere del Maestro”.

In esposizione opere di: Costantina Bux, Virna Cerimonia, Antonella Ciceri, Giorgio Colombo, Emanuela Fagioli, Mariella Figini, Gigliola Gasparri, Paolo Ghilardi, Daniela Pavanello, Nicola Perut e Sara Sottocornola.

ORARI MOSTRA

Bellagio, Torre delle Arti – dal 7 al 17 giugno – tutti i giorni – orario di apertura dalle 10 alle 18. Vernissage sabato 8 giugno ore 11.30.