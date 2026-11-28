Il 3 dicembre a Costamasnaga e il 10 dicembre a Dolzago i primi incontri di sensibilizzazione

Servizi del territorio, reti di prossimità e nuove tecnologie a sostegno dell’autonomia a casa

LECCO – Prendono il via con due appuntamenti gli incontri pubblici del progetto GPS – Coordinate per invecchiare bene. Sono i primi di un ciclo di eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, intitolati “Invecchiare BENE a CASA e in COMUNITÀ in AUTONOMIA”. Il primo appuntamento è giovedì 3 dicembre, alle ore 17, al Barycentro di Costamasnaga (Via Cavalier Mazzoni 8). Si prosegue giovedì 10 dicembre, alle ore 14, a Dolzago, presso la Sala Palatucci, c/o Spazio Attivo Over 65 (Viale Corsica 18).

Due momenti gratuiti e aperti a famiglie, anziani e caregiver, che nascono con l’obiettivo di aiutare le persone a orientarsi tra i servizi del territorio, riscoprire la rete di prossimità e conoscere strumenti concreti a sostegno dell’autonomia e della serenità in casa. Partono da tre domande che riguardano molte famiglie: come vivere serenamente a casa propria, quali aiuti e opportunità offre il territorio, come continuare a sentirsi attivi, sicuri e parte della comunità.

Di cosa si parlerà

Il filo conduttore è un cambio di sguardo: l’invecchiamento è una fase della vita, non un problema, e la fragilità può diventare una risorsa per la comunità. Per questo si parlerà di invecchiamento attivo e di come non restare isolati nella gestione quotidiana della cura. Ai partecipanti verranno forniti orientamento ai servizi, aiuti concreti e buone pratiche di rete, per ricordare che nessuno cura, o invecchia, da solo.

Uno spazio sarà dedicato al ruolo della tecnologia, che accompagna la cura senza sostituirla. Si vedrà come gli strumenti digitali possano alleggerire il carico, anche mentale, di chi si prende cura di un familiare e proteggere l’anziano. Sarà presentato un sistema innovativo che permette un monitoraggio discreto, senza telecamere intrusive: avvisa le famiglie quando c’è bisogno, nel rispetto della riservatezza e dell’autonomia della persona.

Gli incontri sono anche un’occasione informale per scambiarsi idee, rivolgere domande agli esperti e conoscere le realtà del territorio, in un clima di condivisione. Per questo, durante entrambi gli appuntamenti, sarà offerto a tutti i partecipanti un momento conviviale: un aperitivo a Costamasnaga e una merenda a Dolzago.

Per informazioni

Barycentro, Costamasnaga – giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 17

È consigliata la prenotazione: ci si può recare direttamente al Barycentro (da martedì a domenica, dalle 16:00 alle 24:00) oppure chiamare i numeri 345 1432665 e 349 8769138.

È consigliata la prenotazione: ci si può recare direttamente al Barycentro (da martedì a domenica, dalle 16:00 alle 24:00) oppure chiamare i numeri 345 1432665 e 349 8769138. Sala Palatucci, c/o Spazio Attivo Over 65, Dolzago – giovedì 10 dicembre 2026, dalle 14 alle 15:30

L’accesso è libero, senza prenotazione. Per informazioni: 344 1879211 – s.bernardi@cooplvq.org.

Il progetto GPS

GPS – Coordinate per invecchiare bene è un progetto promosso da Consorzio Consolida e Auser Leucum ODV-ETS e finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il Bando Welfare in Ageing. Vuole sperimentare nuovi modelli di supporto per anziani e caregiver, con due obiettivi: prevenire l’istituzionalizzazione, sostenendo di più chi si prende cura, e contrastare il decadimento e l’isolamento delle persone over 65, favorendo il più a lungo possibile benessere e autonomia.

Il progetto punta a raggiungere chi si trova al di fuori del circuito dei servizi tradizionali, attraverso azioni in spazi informali e diffusi sul territorio. Tra queste ci sono i cicli di incontri di sensibilizzazione, il coaching individuale per i caregiver, i Pit Stop Cafè e il sistema basato su intelligenza artificiale che consente il monitoraggio della sicurezza degli anziani al domicilio nel rispetto della privacy.

GPS coinvolge una rete ampia: il Distretto di Lecco con gli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate, ATS della Brianza, la Cooperativa COSMA, Magic Vision, l’Associazione La Colombina, le cooperative sociali Paso, L’Arcobaleno, La Vecchia Quercia e Sineresi, e l’Associazione Anteas Lecco.

Per scoprire il progetto: https://consorzioconsolida.it/progetto-gps/