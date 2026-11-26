Lunedì 30 novembre alle 10.30 il giornalista incontrerà gli studenti a Palazzo del Commercio

L’iniziativa è promossa da Assocultura Confcommercio Lecco nell’ambito del progetto Leggermente

LECCO – Massimo Gramellini arriva a Lecco per incontrare gli studenti e presentare il suo ultimo libro, “Beato il popolo che ha bisogno di eroi”, pubblicato da Solferino. L’appuntamento, promosso da Assocultura Confcommercio Lecco nell’ambito del progetto Leggermente, è in programma lunedì 30 novembre alle 10.30 nella sala conferenze di Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi 4.

A moderare l’incontro sarà la giornalista lecchese Marta Colombo. Al termine della presentazione, intorno alle 11.45-12, è previsto un firmacopie, sempre nella sede di Confcommercio Lecco.

Nel volume, Gramellini si ispira alla celebre frase di Bertolt Brecht “Beato il popolo che non ha bisogno di eroi”, rovesciandone il significato. L’autore racconta le vicende vere di 52 persone comuni, spesso invisibili, che in un momento decisivo sono riuscite a compiere qualcosa di straordinario: realizzare un sogno o proteggere la propria comunità. Una raccolta di storie che mette al centro il valore di persone normali, capaci di diventare speciali anche solo per un attimo.

Torinese di sangue romagnolo, Gramellini è vicedirettore del Corriere della Sera, quotidiano che da anni ospita in prima pagina il suo corsivo giornaliero “Il Caffè”. Giornalista e conduttore televisivo, è anche autore di diversi romanzi, tra cui “Fai bei sogni”, “Avrò cura di te”, scritto con Chiara Gamberale, e “Prima che tu venga al mondo”.