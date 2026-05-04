Gran finale di “Campsirago Luogo d’Arte” tra spettacoli, laboratori e il nuovo Sentiero di Giano

Il 9 e 10 maggio anteprima nazionale dello spettacolo per l’infanzia “Stück – pezzipazzi” con repliche e attività per famiglie

Domenica l’inaugurazione del percorso artistico permanente tra Campsirago e il San Genesio, tra installazioni, musica e poesia

COLLE BRIANZA – Si conclude con un fine settimana ricco di appuntamenti l’edizione primaverile della rassegna “Campsirago Luogo d’Arte”, promossa da Campsirago Residenza. Sabato 9 e domenica 10 maggio il borgo ospiterà spettacoli, laboratori e un’inaugurazione tra arte e natura, con un programma pensato per famiglie e pubblico di tutte le età.

Protagonista del weekend sarà l’anteprima nazionale di “Stück – pezzipazzi”, nuovo spettacolo per la prima infanzia ideato e interpretato da Noemi Bresciani con la regia di Anna Fascendini. In scena sabato alle 15.30 e domenica in doppia replica alle 11 e alle 15.30, lo spettacolo propone una produzione multidisciplinare che unisce teatrodanza, fotografia, scultura e sperimentazione sonora per esplorare il corpo attraverso gioco, movimento e percezione.

Accanto allo spettacolo, sono in programma diversi laboratori artistici ed esperienziali rivolti a bambini e famiglie. Sabato alle 14.30 si terrà “Raccontami la maternità”, uno spazio di ascolto e confronto dedicato alle mamme, mentre sabato e domenica alle 16.30 sarà proposto “Dalla testa ai piedi”, laboratorio per i più piccoli. Domenica alle 10 è previsto anche “Corpollage”, attività creativa per bambini dai 4 ai 10 anni.

Sempre domenica 10 maggio, alle ore 10, sarà inaugurato “Il sentiero di Giano”, un’opera di land art immersiva pensata come esperienza permanente lungo il percorso tra Campsirago e il San Genesio. L’itinerario si compone di nove tappe tra installazioni, musica e testi, fruibili tramite QR code, con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e promuovere una relazione tra arte e natura.

Nel pomeriggio, alle 14.30, è prevista anche una visita guidata lungo il percorso. Dal 10 maggio l’opera sarà accessibile gratuitamente a camminatrici e camminatori attraverso il proprio smartphone.

La rassegna “Campsirago Luogo d’Arte” è realizzata da Campsirago Residenza in partenariato con il Comune di Colle Brianza ed è sostenuta, tra gli altri, da fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU, Fondazione Cariplo, Ministero della Cultura e Regione Lombardia, con il patrocinio della Provincia di Lecco.

Il fine settimana rappresenta così la chiusura della stagione primaverile della rassegna, tra spettacolo dal vivo, attività per famiglie e un nuovo percorso artistico permanente immerso nel territorio.