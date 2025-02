Grande partecipazione a Bosisio Parini per la serata sull’intelligenza artificiale

La serata ha visto come relatore il professor Ciaccio

BOSISIO PARINI – Grande affluenza e interesse, ieri sera, a Bosisio Parini per l’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale sul tema dell’intelligenza artificiale, un argomento sempre più presente nella vita quotidiana di tutti.

La serata, che ha visto come relatore il professor Ciaccio (Docente presso Accademia Belle Arti e coordinatore scientifico di un laboratorio accademico dedicato all’intelligenza artificiale), ha offerto ai partecipanti un’analisi approfondita sui pro e i contro dell’intelligenza artificiale, evidenziandone le potenzialità ma anche i rischi.

Il pubblico, molto coinvolto, ha partecipato attivamente al dibattito, ponendo domande e condividendo riflessioni, segno di un forte interesse verso l’argomento. L’assessore Faranda e l’assessore Riva si sono dichiarate molto soddisfatte per la grande partecipazione, sottolineando l’importanza di organizzare incontri di questo tipo per sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle trasformazioni tecnologiche in atto. Hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento al professor Ciaccio per la competenza e la capacità con cui ha saputo condurre la serata, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico e stimolare una partecipazione attiva e coinvolta.

L’evento si è confermato un’occasione preziosa per approfondire un tema attuale e complesso come IA.