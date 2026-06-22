Grande partecipazione ai Piani Resinelli per Ninna Quario e il racconto di una vita accanto a Federica Brignone

L’ex campionessa azzurra ha presentato il libro “Due vite, slalom parallelo con mia figlia Federica” davanti a un numeroso pubblico

Presenti il presidente Antonio Rusconi, l’assessore Riccardo Fasoli e la sciatrice barziese Asja Zenere

PIANI RESINELLI – Una giornata all’insegna dello sport, della montagna e dei valori trasmessi attraverso una vita vissuta tra le piste da sci e la famiglia. Sabato 20 giugno i Piani Resinelli hanno ospitato Maria Rosa “Ninna” Quario, protagonista di un’iniziativa organizzata dalla Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino nell’ambito del progetto “Conosciamo”, sostenuto dalla Provincia di Lecco e finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando Olimpiadi della Cultura.

L’ex campionessa azzurra, vincitrice di quattro gare di Coppa del Mondo e salita complessivamente quindici volte sul podio internazionale, è stata recentemente al centro dell’attenzione anche per le imprese sportive della figlia Federica Brignone, capace di conquistare due medaglie d’oro olimpiche dopo il grave infortunio che ne aveva messo a rischio il percorso.

La giornata si è aperta con la salita al Rifugio Rosalba insieme all’assessore al Turismo Riccardo Fasoli. Nel pomeriggio Quario ha preso parte alla riapertura di Villa Gerosa, centro visitatori del Parco Valentino, mentre in serata ha presentato il libro “Due vite, slalom parallelo con mia figlia Federica”, alla presenza del presidente della Comunità Montana Antonio Rusconi.

L’incontro, condotto da Matteo Filacchione, è stato arricchito da immagini e filmati che hanno ripercorso i successi di Ninna Quario e della figlia Federica Brignone. Nel corso della serata è emerso il messaggio che l’ex sciatrice ha trasmesso ai figli Davide e Federica: coltivare la passione senza lasciarsi condizionare dalla paura, senza mai imporre loro il peso di dover diventare campioni. Il volume contiene inoltre una dedica speciale a Leonardo David, campione dello sci e amico della stessa Quario, scomparso in seguito a un incidente sulle piste.

Il libro si conclude nell’agosto del 2025, mentre Federica Brignone è ancora impegnata nel percorso di recupero dopo l’infortunio, con una riflessione affidata alle parole della stessa Ninna Quario: “Devo mettere un punto, il libro va in stampa. Non so cosa succederà domani, non so se Federica riuscirà a mettere gli sci negli ultimi mesi del suo anno di grazia. Non so se farà la sua quinta Olimpiade in Italia, non so se tornerà l’atleta vincente che è stata. Ma per me è proprio questo il bello della vita, non sapere cosa succederà fra un minuto e sperare che sia qualcosa di meraviglioso”.

Alla serata, seguita da un pubblico numeroso, ha partecipato anche la sciatrice barziese Asja Zenere, amica di Federica Brignone, reduce da una stagione impreziosita da un podio in supergigante e dal miglior tempo nella seconda manche del gigante olimpico.

Al termine del suo soggiorno ai Resinelli, Ninna Quario ha espresso il proprio entusiasmo per la scoperta del territorio. “È stato davvero bello scoprire i Piani dei Resinelli. Era una località di cui avevo sempre sentito parlare, perché fa parte della storia dello sci, ma non c’ero mai stata. È stata una bellissima occasione. Oltre alla presentazione del libro, è stato bello conoscere il territorio, dal Rifugio Rosalba al Parco Valentino, fino al museo di Villa Gerosa e alla cordialità delle persone. Esperienza 100% positiva e sicuramente promuoverò questa località, perché merita davvero una visita a tutti i livelli”.