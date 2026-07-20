Grande successo per Madama Butterfly a Villa Monastero

Sul lago la drammaturgia dell’opera di Giacomo Puccini

Le repliche sono in programma oggi, lunedì 20 luglio, e martedì 21 luglio

VARENNA – Successo a Villa Monastero di Varenna per lo spettacolo Madama Butterfly: l’opera sul lago, in programma giovedì 16 luglio. Le repliche sono in programma oggi, lunedì 20 luglio, e martedì 21 luglio.

I giardini della storica dimora affacciata sul lago di Como hanno fatto da cornice alla musica di Puccini, regalando al pubblico un’esperienza di grande suggestione. Un evento unico, una produzione appositamente realizzata per l’occasione con un cast artistico di alto livello e un allestimento pensato per mettersi in relazione con gli alberi, i fiori e l’acqua che fanno della Villa un luogo magico, visitato da persone provenienti da ogni parte del mondo.

Questa produzione è la punta di diamante del progetto Opera diffusa – Giovani, territorio e patrimonio lirico, promosso dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il territorio e l’opera lirica italiana.

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La scelta di Madama Butterfly nasce in stretta relazione con la programmazione della mostra Giappone sul Lago, che propone un percorso di rilettura delle collezioni di Villa Monastero influenzate dal giapponismo, alla luce della recente attribuzione del mobile Shibayama conservato nel Salottino Orientale del museo. A esso si affiancano 24 kimono e 4 obi, provenienti dalla straordinaria Collezione Nancy Martin Stetson, oggi di proprietà del Gruppo Mantero, e una serie di interessanti oggetti prestati dal Museo della Seta di Como. La mostra è visitabile fino al 15 settembre nella Casa Museo.

Inoltre, la Casa Museo conserva un fondo d’archivio di lettere di Antonio Ghislanzoni e altri autori della Scapigliatura lombarda, che lega Lecco e il suo territorio con i più importanti artisti d’opera italiani del secondo Ottocento, Puccini incluso.

I biglietti, al costo di 35 euro e non rimborsabili, sono acquistabili solo online al seguente link: https://ticketing.coopculture.it/event/4267E107-9903-3A84-1FAD-019F236C5E14

Il biglietto consente l’accesso al compendio fino a 40 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Nel giorno della rappresentazione gli spettatori dell’opera potranno visitare la mostra negli orari di apertura della Casa Museo, usufruendo del biglietto ridotto di 11 euro (9 euro per i giovani dai 15 ai 25 anni).