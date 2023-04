Grandi nomi al Jolly di Olginate, vota i protagonisti della prossima stagione

Quali artisti vorresti sul palco di Olginate? Rispondi al sondaggio…

“Le indicazioni raccolte potranno anche diventare realtà nella prossima stagione”

OLGINATE – Debora Villa, Giovanni Scifoni, Paolo Cevoli, Ale&Franz e Max Angioni: 5 spettacoli, 5 sold-out. Con questo straordinario record il Teatro Jolly di Olginate ha chiuso la rassegna dei “grandi nomi” che hanno tenuto banco in questa Stagione Artistica 22/23. Un successo che ripaga abbondantemente gli sforzi organizzativi di tutto il gruppo di volontari grazie ai quali è stato possibile garantire l’apertura della sala in maniera così intensa.

“Essendo giunti al termine della programmazione teatrale lo staff direttivo del teatro ha deciso di diffondere un sondaggio rivolto a tutti coloro che hanno varcato la soglia del cinema teatro almeno una volta durante gli ultimi otto mesi. Una modalità non nuova (una iniziativa simile era già stata lanciata anni fa seppur in un contesto ben diverso), che servirà per cogliere le sensazioni del pubblico che ha partecipato ai vari eventi e consentirci di migliorare laddove necessario”.

Sarà però anche l’occasione per scoprire in anteprima la rosa di “papabili” artisti che potranno approdare a Olginate nella prossima Stagione 2023/2024: compilando il sondaggio il pubblico potrà esprimere una o più preferenze e poi… chissà… le indicazioni raccolte potranno anche diventare realtà! Questo il link per partecipare al sondaggio: bit.ly/QuestionarioJolly

Il sondaggio resterà aperto per qualche giorno. Nel frattempo la programmazione cinematografica prosegue in sala con film in prima visione. Grande successo per Super Mario Bros che ha fatto riassaporare i bei tempi pre-pandemia, con presenze importanti in sala. Per questo motivo sarà riproposto anche nel prossimo week-end mentre in quello successivo sarà la volta di “Air – La Storia del Grande Salto”: dal premiato regista Ben Affleck e con Matt Damon protagonista nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro, “AIR – La Storia del Grande Salto” racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio “Air Jordan”.