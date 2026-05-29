Grrrigna Comics, dal 29 al 31 maggio torna il festival del fumetto in Valsassina

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso evento

Quest’anno ampio spazio al fumetto lecchese

BARZIO – Al via la quarta edizione del GRRRigna Comics, il festival diffuso del fumetto organizzato dalla associazione culturale La Fucina di Barzio. Un fine settimana – il 29, 30 e 31 maggio – in cui saranno protagoniste le storie disegnate, il talento per l’illustrazione e la passione che accompagna lettori di ogni età.

Quest’anno il GRRRigna Comics darà ampio spazio al fumetto lecchese. Tra gli ospiti il giovane ma già affermato disegnatore Marco Villa (Tex, Zagor), l’autore di graphic novel per la memoria Matteo Mastragostino (Primo Levi, Giorgio Perlasca e Vann Nath), e il debutto nella sceneggiatura di Stefano Bolotta che ha impresso a fumetti la genialità di Pietro Vassena. E ancora, l’attenzione verso i giovani lettori di Danilo Loizedda (Geronimo Stilton) in tandem con l’inesauribile fantasia di Dino Ticli. Orgoglio lariano anche Centometri edizioni, realtà di Stefano Colombo dedicata allo sport e all’inclusione.

Viene dal mondo Disney, da Topolino a Pk, pur mantenendo una forte presenza anche nella sperimentazione, l’ospite di punta della quarta edizione. E’ Alberto Lavoradori, un autore unico nel panorama del fumetto italiano, capace di piegare il mainstream all’innovazione. Si racconterà dialogando con l’editorialista e curatore Alberto Brambilla. Preziosi si riveleranno anche gli interventi di Davide Barzi, storico del fumetto, scrittore e sceneggiatore.

Al GRRRigna Comics non manca lo spazio per chi si affaccia al mondo del fumetto con autoproduzioni e opere prime: i nomi sono quelli di Davide Vendetta e Max Pattarelli, accompagnati da Kuro, Nicola Madinelli e Gabriele Paoli, Coyan Paganini e gli studenti della Scuola del Fumetto di Milano coinvolti nella artist alley ma non solo. Inoltre, agli aspiranti illustratori del territorio è dedicata la portfolio review – gratuita! – curata dai già citati Davide Barzi e Stefano Colombo, oltre ad Alessandro Costa docente e illustratore.

Novità della quarta edizione la spilla collezionabile, realizzata da Olga Arrigoni Neri, artista barziese autrice anche del manifesto. Un ricordo del GRRR#4 in edizione limitata e

reperibile esclusivamente durante il festival. Altro filo rosso del GRRRigna Comics #4 sarà la musica. Si inizia già il venerdì sera con l’omaggio a Enzo Jannacci, con le musiche di Quelli della Mascherpa e le illustrazioni dal vivo di Marco Villa. Una presenza quella di Jannacci che proseguirà con la mostra “La mia gente”: cinquanta tavole firmate da altrettanti celebri illustratori ispirate alle sue canzoni gentilmente messa a disposizione da Scarp de Tenis, la rivista delle persone senza dimora che dà voce agli invisibili.

Al cantautorato illustrato si rivolge anche l’intervento di Filippo Sala, scrittore e divulgatore culturale: protagoniste l’arte nelle copertine dei dischi di Franco Battiato. Infine, spazio a spensieratezza e divertimento al sabato sera con il Cartoon Maniac Show, lo spettacolo delle sigle tv della compagnia I Numeri Zero.

Il GRRRigna Comics si svolge dal 29 al 31 maggio, principalmente a Barzio in luoghi sparsi ma tutti facilmente raggiungibili, ed ogni appuntamento è a ingresso gratuito e rivolto sia a giovani che a meno giovani. Il programma dell’evento è disponibile sui canali social del GRRRigna Comics, sul sito internet grignacomics.com, e sui pieghevoli n distribuzione alle biblioteche lecchesi.

La Fucina – Associazione Culturale APS conferma così il suo impegno nell’organizzazione di un festival culturale capace di distinguersi nel panorama delle fiere dedicate al mondo nerd, andando controcorrente rispetto ai format a vocazione commerciale per mettere invece al centro il fumetto e le sue peculiarità. Un progetto a cui hanno creduto sin da subito i Comuni di Barzio e Cremeno, la Banca della Valsassina, la Fondazione Comunitaria del Lecchese e l’Avis comunale di Lecco. Da annoverare la impagabile complicità nata con la Scuola del Fumetto di Milano e le collaborazioni con il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese e la Provincia di Lecco.

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