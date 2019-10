Harmonia Gentium ricorda il Maestro Zelioli con un concerto

Martedì 29 ottobre, ore 21, nella basilica di San Nicolò

Sarà presentato l’Oratorio Sacro “La risurrezione” per soli coro e orchestra

LECCO – Prosegue, con un evento speciale e commemorativo, la 32^ edizione della Rassegna Internazionale “Capolavori di Musica Religiosa” promossa da Harmonia Gentium.

In occasione del 70° della scomparsa del Maestro Giuseppe Zelioli (Caravaggio 1880 – Lecco 1949), all’interno del Festival “Lecco Città dei Promessi Sposi 2019” promosso dal Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L) e sostenuto dal comune di Lecco, il prossimo 29 ottobre, con inizio alle 21 nella basilica di San Nicolò a Lecco, sarà presentato l’Oratorio Sacro “La risurrezione” per soli coro e orchestra, composto dal Maestro Giuseppe Zelioli su testo tratto dagli “Inni Sacri” di Alessandro Manzoni.

L’Oratorio, composto nel 1923, venne eseguito per la prima volta nella Basilica di San Nicolò, in occasione delle solenni celebrazioni per il cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni, figlio adottivo di Lecco. Venne in seguito ripresentato nel 1940 in occasione del quarantesimo di ordinazione sacerdotale dell’allora prevosto mons. Giovanni Borsieri.

Fu poi proprio Harmonia Gentium a riproporlo all’attenzione del pubblico alla fine degli anni Ottanta e, in tempi più recenti, anche nel 2005 al Teatro della Società, in occasione del ventesimo anniversario di fondazione dell’Associazione Musicale Lecchese.

Interpreti della serata saranno: quattro cori del lecchese; Accademia Corale di Lecco diretta da Antonio Scaioli, Suono Antico di Merate diretto dal Damiano Rota, Vocis Musicae Studium di Oggiono diretto da Giancarlo Buccino, e la Corale Sant’Alessandro della Parrocchia di Sant’Alessandro in Belledo di Lecco diretta da Ferruccio Mangola, solisti Giuseppe Capoferri Baritono, Luigi Albani Tenore; l’orchestra ProMusica; Maestro Concertatore e Direttore Massimiliano Carraro.

Il concerto, organizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Nicolò, è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, Comune di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Famiglia Zelioli e di altri sponsor. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.