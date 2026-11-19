La XIII edizione del Premio conta tredici sezioni e un montepremi complessivo di 30mila euro Marco Bellini è in gara con la raccolta poetica “L’orizzonte che ci spetta”, Giovanna Fumagalli Biollo con “L’amore non si butta”

LECCO – Ci sono anche due autori lecchesi tra i finalisti della XIII edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como. Si tratta di Marco Bellini, in gara nella sezione Poesia edita con “L’orizzonte che ci spetta”, e Giovanna Fumagalli Biollo, finalista nella categoria Autobiografia con “L’amore non si butta”.

I loro nomi figurano nella selezione annunciata dal Premio, promosso da Giorgio Albonico, che quest’anno ha raccolto 2.840 opere candidate da tutta Italia. Il montepremi complessivo ammonta a 30mila euro e i vincitori delle tredici sezioni saranno proclamati sabato 28 novembre, durante la cerimonia in programma al Teatro Sociale di Como.

Le opere dei due autori lecchesi affrontano temi differenti. L’amore non si butta di Giovanna Fumagalli Biollo, pubblicato da Effatà nel 2025, racconta le emozioni che accompagnano la perdita di una persona cara. Il libro si propone come uno strumento per chi sta vivendo un lutto e cerca un modo per affrontare il dolore senza lasciarsene sopraffare.

L’orizzonte che ci spetta di Bellini, edito da Ronzani nel 2025, è invece una raccolta poetica dedicata alle relazioni umane e al rapporto con la natura, all’insegna dell’autenticità e con dialoghi inattesi anche con il mondo animale.

La selezione della XIII edizione si articola in tredici categorie: Autobiografia, Opere per bambini e ragazzi, Giornalismo, Multimediale, Narrativa edita e inedita, Opera a tema, Opera dall’estero, Opera prima, Poesia edita e inedita, Racconto e Saggistica. Un panorama ampio che mette insieme romanzi, saggi, raccolte poetiche, giornalismo d’inchiesta, fotografia, video e letteratura per l’infanzia. Per la sezione Narrativa inedita, inoltre, il vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato da Mursia.

Tra i finalisti figurano anche nomi noti del panorama culturale e giornalistico italiano, come Giuliana Sgrena, Mario Del Pero, Luca Mastrantonio e Fabio Bacà. I temi affrontati spaziano dall’attualità politica internazionale alla memoria storica, dai conflitti alla tutela dell’ambiente, fino alle relazioni umane e all’impegno civile.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 novembre, dalle 16 alle 19, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, in via Vincenzo Bellini 3, alla presenza dei giurati e del promotore Giorgio Albonico.