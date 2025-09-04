I Mercanti di Liquore incantano Lecco, successo per la seconda serata sulla Lake Arena

Tutto esaurito anche per la seconda serata di Sound of Lecco

LECCO – La seconda serata di Sound of Lecco ha registrato il tutto esaurito alla Lake Arena per il ritorno sul palco dei Mercanti di Liquore, che hanno presentato il loro nuovo lavoro discografico “Non ci troverete mai”, pubblicato lo scorso maggio 2025.

Il concerto si è trasformato in un vero e proprio viaggio musicale: un disco manifesto che mescola combat-folk, rock e poesia, mantenendo intatta l’anima ribelle che ha reso la band un punto di riferimento della scena italiana.

Dopo quasi trent’anni di carriera, tra album, palchi e importanti collaborazioni teatrali – in particolare quelle con Marco Paolini – i Mercanti hanno portato a Lecco un live intenso e sincero, capace di coinvolgere il pubblico con energia e significato.

La seconda serata di Sound of Lecco ha confermato così il successo della rassegna, che unisce grande musica e forte partecipazione cittadina.