“I Once Dreamed About This Boat”, a Lecco un docufilm sulla migrazione

Superare le contrapposizioni e restituire centralità alle persone: è l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalle ACLI di Lecco con alCUBO

Appuntamento venerdì 16 ottobre all’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini

LECCO – ACLI Lecco e il progetto alCUBO promuovono la proiezione di “I Once Dreamed About This Boat”, realizzato da Factanza Media con SOS MEDITERRANEE. Al termine, dibattito con la giornalista Anna Pozzi e Yusuphe Djatta, migrante gambiano.

Raccontare la migrazione attraverso le storie delle persone, superando le contrapposizioni ideologiche e riportando al centro la dignità della vita umana. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalle ACLI di Lecco, in collaborazione con il progetto alCUBO, che venerdì 16 ottobre, alle 20.30, porterà all’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini di Lecco il docufilm “I Once Dreamed About This Boat”.

Realizzato da Factanza Media insieme a SOS MEDITERRANEE, il documentario accompagna gli spettatori a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Attraverso le testimonianze dell’equipaggio, dei soccorritori e delle persone sopravvissute alla traversata, il film affronta il significato del salvataggio di vite umane in mare, dando spazio anche al contesto politico, normativo e umano in cui si svolgono gli interventi.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio promosso dalle ACLI, in sinergia con i Giovani delle ACLI, per portare il documentario in diverse città e trasformare ogni proiezione in un’occasione di informazione, sensibilizzazione e confronto. Particolare attenzione è rivolta ai giovani, agli studenti, alle associazioni e ai cittadini, chiamati a riflettere sulle molteplici dimensioni del fenomeno migratorio e sulle responsabilità individuali e collettive.

Il film propone un racconto che punta a superare la retorica dell’emergenza e le semplificazioni che spesso accompagnano il dibattito sulle migrazioni. Al centro ci sono le esperienze di chi opera nei soccorsi e di chi ha affrontato la traversata del Mediterraneo, con l’intento di restituire complessità e umanità a una realtà frequentemente descritta attraverso contrapposizioni.

Per le ACLI di Lecco, l’appuntamento rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno culturale e sociale a favore della centralità della persona e del confronto sui temi che attraversano la società contemporanea. Il Mediterraneo viene così considerato non soltanto come una frontiera, ma anche come uno spazio di incontro, relazione e responsabilità.

Al termine della proiezione è previsto un dibattito con Anna Pozzi, giornalista, e Yusuphe Djatta, migrante gambiano. Due prospettive differenti che permetteranno di approfondire il tema attraverso lo sguardo del giornalismo e l’esperienza diretta di chi ha vissuto un percorso migratorio.

Il confronto offrirà al pubblico la possibilità di riprendere gli spunti emersi dal documentario, ascoltare testimonianze e punti di vista diversi e interrogarsi sul soccorso in mare, sulle politiche migratorie e sul ruolo delle comunità. L’obiettivo è creare uno spazio di ascolto e dialogo nel quale il racconto cinematografico possa diventare il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla dignità delle persone e sulle responsabilità che riguardano l’intera società.