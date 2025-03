“Il bello dell’Orrido”, Flavio Caroli al cinema di Bellano

Appuntamento a sabato 29 marzo alle 18

La rassegna degli incontri è a cura di Armando Besio

BELLANO – La rassegna Il bello dell’Orrido, promossa dal Comune di Bellano, che ha recentemente ottenuto la qualifica di “Città che legge 2024-2025-2026”, continua ad approfondire il concetto di “sublime”, già esplorato nelle edizioni precedenti. Quest’anno, il programma si arricchisce ulteriormente, integrandosi con il progetto BAC Bellano Arte e Cultura, che si espande includendo nuovi spazi museali.

Dalla primavera fino a fine anno, le interviste di Armando Besio, ideatore e curatore della rassegna sin dalla sua prima edizione nel 2019, torneranno ad animare il cinema di Bellano con sette incontri, tutti legati dal filo conduttore “Intelligenze naturali”. Gli appuntamenti offriranno una riflessione critica sulla contrapposizione tra umano e artificiale, stimolando il pubblico a confrontarsi su temi attuali e rilevanti.

Nei primi tre incontri in programma, Flavio Caroli, Vivian Lamarque e Massimo Castoldi condivideranno sul palco le loro esperienze e competenze, radicate nella creatività, nella sensibilità e nella profondità dell’arte, offrendo un antidoto e una risposta alle artificialità del presente.

Sabato 29 marzo, Flavio Caroli si racconta: una lunga carriera accademica e divulgativa, unita a una profonda conoscenza del mondo dell’arte, che riesce a trasmettere in modo chiaro e coinvolgente anche al grande pubblico, lo hanno consacrato come uno dei più noti critici d’arte in Italia.

Nato a Ravenna e milanese d’adozione, Caroli ha concentrato i suoi studi sull’analisi dei modelli introspettivi nell’arte occidentale, affiancando alla sua ricerca scientifica una straordinaria capacità divulgativa, testimoniata anche dalle sue numerose apparizioni in programmi televisivi culturali e divulgativi, come Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio.

Per anni responsabile scientifico delle attività espositive di Palazzo Reale a Milano, ha curato numerose mostre, concentrandosi in particolare sull’arte lombarda, il futurismo e la fisionomica, come testimoniato dalla celebre mostra L’anima e il volto (1998).

In questo incontro, verrà posta particolare attenzione al suo ultimo libro, L’altra storia dell’arte. I vinti vincitori (Rizzoli), che esplora le storie di artisti controversi, dimenticati o misconosciuti, i quali, pur restando ai margini della tradizione artistica, hanno lasciato un’impronta indelebile, influenzando profondamente l’evoluzione della disciplina. Tra gli artisti trattati, emergono figure come Lorenzo Lotto (autore del dipinto che appare sulla copertina), Giuseppe Maria Crespi e Filippo De Pisis.

Il calendario degli eventi

Sabato 29 marzo. Flavio Caroli, L’arte di parlare dell’arte.

Sabato 26 aprile. Vivian Lamarque, La vita che viene, la vita che va.

Sabato 31 maggio. Massimo Castoldi, Mameli, un ventenne sulle barricate. Dal Canto risorgimentale all’Inno della Repubblica

Gli incontri inizieranno alle ore 18 presso il Cinema di Bellano in Via Roma numero 3. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e alla fine di ogni evento è previsto il firmacopie con l’autore.