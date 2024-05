Il concerto “Rock Experience” inaugura la kermesse “E…State a Merate”

Appuntamento sabato 1° giugno all’Area Cazzaniga con il concerto degli allievi di Musicarte – Lab

Sul palco le band formate dai musicisti che hanno frequentato corsi di canto, chitarra, basso, pianoforte, batteria e coro

MERATE – “Rock experience”, il concerto degli allievi dei corsi di musica di Musicarte -Lab, inaugurerà sabato 1° giugno la rassegna E… State a Merate. L’appuntamento è alle 21 all’area Cazzaniga, quando gli allievi dei corsi di musica promossi dall’associazione presente da 10 anni in città, daranno vita a un concerto vero e proprio con diverse band di ragazzi, giovani e meno giovani, pronte ad alternarsi sul palcoscenico.

Una cinquantina i musicisti coinvolti, guidati dagli insegnanti Simona Russi (canto e coro), Tobias Winter (chitarra, basso e gestione band), Emanuele Vegetti (pianoforte) e Matteo Casiraghi (batteria).

“Durante l’anno i ragazzi vengono incoraggiati e preparati per suonare in formazione – puntualizza la presidente Simona Russi -. L’aspetto a cui teniamo maggiormente è che i musicisti non sono divisi per fasce d’età così da creare un vero scambio tra generazioni, che sul palco si aiutano e si sostengono. Il concerto di quest’anno è anche l’occasione per festeggiare i 10 anni di attività di Musicarte – Lab, associazione che si occupa di formazione musicale dai 6 anni in su, senza un limite d’età”.

Ingresso libero. In caso di pioggia l’iniziativa verrà spostata a domenica 2 giugno in Auditorium.