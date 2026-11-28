Lettura scenica e visita guidata a ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta libera

Appuntamento sabato 12 dicembre alle ore 18 nella parrocchia di Chiuso

LECCO – Sabato 12 dicembre alle ore 18 la Parrocchia di Chiuso, gli Amici del Beato Serafino Morazzone in collaborazione con l’Associazione Architetti delle parole di Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo, in occasione delle festività natalizie presentano a Chiuso “Il Conte del Sagrato” storie e racconti sull’Innominato da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni.

Dopo più di 200 anni dalla prima stesura del romanzo le parole dense e emozionanti di questo incontro di anime torneranno sulla scena, proprio nel luogo in cui Manzoni le aveva immaginate, la chiesa parrocchiale di Chiuso. La lettura e la visita guidata successiva sono a ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta libera.

La lettura scenica a due voci di brani tratti da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni e dalla prima stesura del romanzo: “Fermo e Lucia” approfondirà la figura dell’Innominato anche attraverso cenni ed appunti su Francesco Bernardino Visconti, la figura storica alla quale, si dice, Manzoni si ispirò per il suo personaggio.

Il nostro arcivescovo Mons. Mario Delpini ha scelto di seguire proprio i passi dell’Innominato per la Lettera di inizio di questo anno pastorale: “Che allegria c’è? Di che godono tutti costoro?”. L’Innominato nel brano manzoniano, dopo una notte di tomenti interiori, si affaccia dal suo castello perché sente suonare le campane di Chiuso e vede le persone accorrere felici verso la chiesa. Decide quindi di scendere anche lui, per trovare sollievo alla sua pena. Troverà l’abbraccio del cardinale Borromeo e la Misericordia di Dio nella canonica di don Serafino Morazzone, parroco di Chiuso.

Nella prima stesura del romanzo, “Fermo e Lucia” il sacerdote, amico personale di Manzoni, era espressamente citato come il padrone di casa del luogo dove avvenne l’incontro tra il cardinale Borromeo e il Conte del sagrato, poiché don Serafino aveva larga fama di confessore pietoso, che accoglieva con dolcezza quanti si recavano da lui. La sua canonica dunque deve essere sembrata a Manzoni il posto giusto dove il personaggio del Conte del sagrato potesse incontrare la Misericordia di Dio tra le braccia del cardinale. L’incontro gli forniva inoltre l’occasione di omaggiare un sacerdote che considerava, come tutti i suoi contemporanei, un santo già in vita.

Don Serafino Morazzone era appena morto, il 13 aprile 1822, mentre Manzoni stava scrivendo la prima edizione del suo romanzo. Commosso dalla notizia, decise d’impulso di inserire la figura del suo amico sacerdote nella grande opera letteraria che sta completando, ma in seguito, nelle edizioni successive, scelse di omettere il nome del parroco e della chiesa dove si reca l’Innominato, lasciando però intatta la descrizione fisica dei luoghi. La canonica di Chiuso, dove oggi ha sede il museo del Beato Serafino Morazzone, resta quindi uno dei luoghi manzoniani più autentici e significativi.

Al termine della lettura si terrà al museo un piccolo rinfresco e ci sarà la possibilità di visitare la canonica, che custodisce testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva per questa esemplare figura di sacerdote. Si trova qui inoltre un prezioso affresco di Casimiro Radice del 1867, che rappresenta proprio la conversione dell’Innominato, nel luogo in cui Manzoni l’aveva pensata.