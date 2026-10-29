Il Coro Alpino Lecchese festeggia 75 anni con due concerti per la pace e la memoria

Sabato 31 ottobre appuntamento nella chiesa di San Lorenzo a Mandello del Lario

Mercoledì 4 novembre il secondo concerto al Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco

LECCO – Due concerti per celebrare la musica, rendere omaggio a chi ha contribuito a difendere la libertà e ricordare il sacrificio dei soldati di tutte le guerre. In occasione del suo 75° anniversario, il Coro Alpino Lecchese propone due appuntamenti tra Mandello del Lario e Lecco, rinnovando una tradizione che unisce musica, memoria storica e commemorazione.

Il primo concerto, organizzato dal Gruppo Alpini di Mandello del Lario, è in programma sabato 31 ottobre, alle 18.30, nella chiesa di San Lorenzo a Mandello. L’esibizione si terrà al termine della messa prefestiva delle 17.30.

Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre, alle 20.45, nel Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco. Accanto al Coro Alpino Lecchese si esibirà il Coro Ana Il Rifugio di Seregno, che celebra quest’anno i 60 anni di attività.

La serata lecchese raggiunge la 28ª edizione e si inserisce nelle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Nel corso degli anni, l’iniziativa ha ospitato cori provenienti da diverse città italiane e ha saputo rinnovarsi, proponendo formule differenti per raccontare la memoria dei conflitti anche attraverso prospettive culturali diverse.

Tra le edizioni ricordate dagli organizzatori c’è quella che ha visto protagonista un coro sloveno, chiamato a offrire la propria interpretazione della stessa guerra combattuta dagli italiani. Un confronto presentato con il contributo degli studenti dell’Istituto Bertacchi, a testimonianza della volontà di affiancare alla musica una riflessione storica.

I cambiamenti succedutisi nel tempo non hanno però modificato lo spirito originario dell’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il rettore del Santuario, don Fernando Pozzoli, l’allora presidente del Coro Alpino Lecchese, Peppino Rusconi, e lo scrittore e storico Aloisio Bonfanti, con il contributo di Pippo Di Lelio di Assoarma.

L’obiettivo resta quello di ricordare, nella ricorrenza dedicata alle Forze armate, il sacrificio dei militari di tutte le guerre e rendere omaggio al Santuario della Vittoria, che nella propria cripta custodisce le spoglie di 230 soldati di diverse nazioni.

L’edizione di quest’anno sarà segnata dall’assenza di Aloisio Bonfanti, scomparso dopo aver presentato il concerto per 24 anni. Con la sua cultura storica, gli aneddoti e le curiosità sui conflitti, Bonfanti aveva accompagnato il pubblico in un percorso di approfondimento, dedicando particolare attenzione alla storia del Santuario, di cui era un fervente estimatore e fedele.

Sul piano musicale, i due cori proporranno un repertorio variegato, che spazierà dai canti della tradizione popolare ai brani più introspettivi e sacri, senza dimenticare le composizioni legate alla memoria della guerra.

Entrambi gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Un’occasione per celebrare un importante traguardo del Coro Alpino Lecchese e rinnovare, attraverso il linguaggio della musica, il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita e il valore della pace.