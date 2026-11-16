Il coro Creem and Friends porta la musica e l’allegria alla Rsa Fondazione Nobili di Viganò

Un viaggio musicale tra successi italiani e internazionali, con balli, canti e tanti ricordi condivisi dai residenti e dai familiari

Il responsabile del servizio educativo Pellegrino: “Questo coro è una garanzia per il benessere dei nostri ospiti”

VIGANÒ – Un viaggio musicale tra grandi successi italiani e internazionali, tanti ricordi, canti e balli condivisi. Il coro lecchese Creem and Friends ha inaugurato sabato 14 novembre la rassegna di spettacoli organizzata dalla Rsa Fondazione Nobili di Viganò, un programma di appuntamenti pensato per accompagnare gli ospiti della struttura verso il Natale.

L’esibizione si è trasformata in un momento di festa e partecipazione, con un repertorio capace di attraversare diverse epoche musicali, dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. Un percorso tra canzoni conosciute e melodie che hanno riportato alla memoria dei residenti momenti e ricordi del passato, coinvolgendo anche i familiari presenti. Tra musica, balli e canti, il concerto ha portato sorrisi e un’atmosfera di allegria all’interno della struttura.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Davide Pellegrino, responsabile del servizio educativo della Rsa, che conosce bene il coinvolgimento generato dalle esibizioni del gruppo: “Ogni volta che i Creem and Friends si esibiscono da noi portano molta gioia e partecipazione tra gli ospiti e anche tra i familiari presenti”.

Un risultato che, secondo il responsabile, nasce anche dalla cura con cui il coro prepara ogni appuntamento: “Dalla scelta della scaletta, sempre molto curata e adattata al periodo, alla presentazione di ogni singola canzone, fino all’attenzione nella relazione con gli ospiti, con cui i componenti si fermano sempre a dialogare e confrontarsi, si riconosce subito una passione non scontata. È evidente il piacere di cantare e di far stare bene il pubblico e i residenti”.

Da qui il giudizio conclusivo di Pellegrino: “Questo coro è una garanzia per il benessere dei nostri ospiti”.

Una dimensione, quella della condivisione, che rappresenta anche il cuore del progetto Creem and Friends. Il coro è nato a Lecco nel 2019, sette anni fa, grazie all’iniziativa di alcune amiche che hanno voluto creare uno spazio in cui chiunque avesse passione per il canto potesse trovare un’occasione per esprimersi, stare insieme e conoscere nuove persone.

Un progetto inclusivo, aperto a tutti e senza particolari barriere di accesso, nel quale la musica diventa uno strumento per costruire relazioni e condividere esperienze. Anche per questo il gruppo continua ad accogliere nuovi partecipanti, che possono unirsi al coro in qualsiasi momento.

Gli incontri si svolgono ogni martedì sera, a partire dalle 20.15, alla Sala del Don Guanella di Lecco. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo corocreem.nuoviorizzonti@gmail.com.

L’appuntamento alla Fondazione Nobili ha così dato il via alla rassegna natalizia con una proposta che ha saputo andare oltre il semplice intrattenimento, trasformando la musica in un’occasione di incontro, memoria e benessere per gli ospiti della struttura.