Il Coro “I piccoli cantori della Brianza” trionfa al concorso nazionale di Chiari

Dopo il successo europeo di aprile, il coro si riconferma a Chiari

I giovani cantori si sono aggiudicati anche il premio per il miglior repertorio

LA VALLETTA BRIANZA – Grande festa nel mondo musicale lecchese: il 10 maggio il Coro “I piccoli cantori delle colline della Brianza” ha vinto a Brescia il primo premio nel concorso corale nazionale per cori di voci bianche di Chiari.

Durante il Concorso i giovanissimi cantori si sono anche aggiudicati il premio per il miglior repertorio. La loro performance e la loro proposta musicale, molto apprezzata dalla giuria e dal pubblico presente in sala, li ha visti ottimi interpreti di brani polifonici di celebri autori di epoca barocca e tardo romantica tra cui Henry Purcell e Gabriel Fauré, oltre che di compositori contemporanei tra cui l’ungherese Lajos Bardos e i musicisti italiani Irlando Danieli, Gianmartino Durighello e Maurizio Santoiemma. Per l’accompagnamento pianistico il coro si è avvalso del tocco raffinato della prof.ssa Emi Comi.

Quello di Chiari è un successo che arriva a distanza di un mese dal trionfo in Belgio, quando il Coro conquistò il primo premio nel 72° Festival Musicale Europeo per voci giovanili. Queste recenti soddisfazioni confermano l’ottima qualità musicale e artistica dell’ensamble di giovanissimi coristi provenienti da diversi paesi del lecchese e guidati dalla Direttrice artistica e musicale dell’associazione Licabella Flora Anna Spreafico.

Questo nuovo traguardo giunge al culmine di una stagione molto interessante per il coro che, oltre ad aver preso parte a molti concerti e a significative celebrazioni, è stato protagonista di diverse significative iniziative tra cui il progetto Voci bianche in Basilica messo in atto per valorizzare la proposta di brani sacri di elevata qualità compositiva, ben inseriti nel contesto liturgico. Il progetto è stato realizzato presso la Basilica di San Nicolò a Lecco.