Il Coro Valsassina si preparare a un 2025 ricco di eventi

Concerti, tradizioni e nuovi traguardi

Il coro è alla ricerca di appassionati di musica e canto

CREMENO – Il Coro Valsassina si prepara a vivere un 2025 ricco di impegni e appuntamenti speciali. Dopo aver celebrato il 55° anniversario di fondazione lo scorso anno, il gruppo corale di Cremeno organizza una serie di iniziative. Il primo evento in programma sarà il concerto del 6 aprile a Novedrate.

A seguire, il mese di maggio si aprirà con un evento di grande prestigio: il coro sarà protagonista a Biella in occasione dell’Adunata degli Alpini, un’opportunità imperdibile per rendere omaggio a una delle tradizioni più significative del Paese.

Il 24 maggio, il Coro Valsassina organizzerà la tradizionale rassegna “La Montagna Canta”, un evento che celebra la musica e la cultura della montagna. Da anni, questa manifestazione attira a Cremeno appassionati e amanti del canto corale.

Questo sarà solo l’inizio di un anno ricco di impegni, che proseguirà con il tour di concerti estivi nei paesi della Valle. Durante l’estate non mancheranno momenti di convivialità, come la tradizionale Taragnata del Coro e altre occasioni di allegria. Ma sarà forse l’autunno a regalare le emozioni più intense ai coristi della Valsassina, con una trasferta di più giorni in Sardegna, ospiti del Coro Segossini.

“Affronteremo con impegno e passione un anno che ci riserverà molti momenti da ricordare – ha dichiarato il presidente del Coro, Graziano Combi – Tuttavia, rivolgo un nuovo invito a tutti coloro che amano il canto, il coro ha bisogno di voi per continuare a mantenere viva questa bella realtà”.

Recentemente, il Coro ha ricevuto nuova linfa grazie all’ingresso di alcune ragazze che hanno arricchito le voci dei tenori. Le prove si tengono ogni lunedì sera presso Villa Carnevali di Maggio, a Cremeno. Chi fosse interessato è invitato a presentarsi direttamente in sede o a contattare il coro tramite i canali social o ai riferimenti disponibili sul sito www.corovalsassina.it