Il Corpo Musicale Santa Cecilia organizza l’uscita alla Scala per assistere al “Faust”

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teatro alla scala di Milano

L’iniziativa coinvolge otto Comuni della zona per una serata lirica dedicata alla celebre opera di Gounod

Prenotazioni entro il 12 settembre per lo spettacolo del 5 novembre alla Scala

MOLTENO – Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Molteno e i Comuni di Molteno, Annone di Brianza, Castello di Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Rogeno e Suello, organizzano il secondo appuntamento per l’attività del GIS – Gruppo Interesse Scala per l’anno 2026.

Il primo spettacolo proposto è il “Faust” di Charles Gounod, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 19.30. Il “Faust” narra la vicenda del vecchio dottor Faust, che, ormai deluso dalla vita e dalla conoscenza che ha accumulato, invoca il demonio Mefistofele.

Dopo che questi gli promette giovinezza, piaceri e ricchezze, Faust accetta di cedergli la propria anima in cambio di una nuova esistenza. Ringiovanito, si innamora della giovane Margherita, che seduce senza prevedere le tragiche conseguenze delle proprie azioni. I posti sono limitati; la quota singola varia a seconda della posizione dei posti. In platea sono disponibili 8 posti da 74 € cadauno.

Sono disponibili anche due palchi con 2 posti da 74 € e 2 posti da 21 €; e un palco con 2 posti da 88 €, un posto da 53 € e 2 posti da 21 €. Dalla quota per i posti in teatro si aggiungono 36 € a persona, relativi al costo del trasporto e alla serata introduttiva con il prof. Sebastiano Mazzoleni, lunedì 26 ottobre 2026, alle 20.30, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa, Via San Giorgio 1, a Molteno. L’adesione è obbligatoria sia al trasporto che alla serata introduttiva.

Il termine per le iscrizioni è fissato a sabato 12 settembre 2026: per la consegna delle quote gli iscritti saranno contattati in seguito. L’iniziativa verrà confermata al raggiungimento completo dei posti disponibili. È necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca Civica: biblioteca@comune.molteno.lc.it, Tel. 031-3573825. MAR e SAB 14.00-18.00; MER 08.00-12.00. In caso di conferma, il ritrovo e partenza verso il Teatro alla Scala sarà da Molteno presso il parcheggio di Piazza Europa, alle ore 17.30 del 5 novembre.

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