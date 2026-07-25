Il Corpo Musicale Santa Cecilia organizza l’uscita alla Scala per assistere al “Faust”

L’iniziativa coinvolge otto Comuni della zona per una serata lirica dedicata alla celebre opera di Gounod

Prenotazioni entro il 12 settembre per lo spettacolo del 5 novembre alla Scala

MOLTENO – Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Molteno e i Comuni di Molteno, Annone di Brianza, Castello di Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Rogeno e Suello, organizzano il secondo appuntamento per l’attività del GIS – Gruppo Interesse Scala per l’anno 2026.

Il primo spettacolo proposto è il “Faust” di Charles Gounod, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 19.30. Il “Faust” narra la vicenda del vecchio dottor Faust, che, ormai deluso dalla vita e dalla conoscenza che ha accumulato, invoca il demonio Mefistofele.

Dopo che questi gli promette giovinezza, piaceri e ricchezze, Faust accetta di cedergli la propria anima in cambio di una nuova esistenza. Ringiovanito, si innamora della giovane Margherita, che seduce senza prevedere le tragiche conseguenze delle proprie azioni. I posti sono limitati; la quota singola varia a seconda della posizione dei posti. In platea sono disponibili 8 posti da 74 € cadauno.

Sono disponibili anche due palchi con 2 posti da 74 € e 2 posti da 21 €; e un palco con 2 posti da 88 €, un posto da 53 € e 2 posti da 21 €. Dalla quota per i posti in teatro si aggiungono 36 € a persona, relativi al costo del trasporto e alla serata introduttiva con il prof. Sebastiano Mazzoleni, lunedì 26 ottobre 2026, alle 20.30, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa, Via San Giorgio 1, a Molteno. L’adesione è obbligatoria sia al trasporto che alla serata introduttiva.

Il termine per le iscrizioni è fissato a sabato 12 settembre 2026: per la consegna delle quote gli iscritti saranno contattati in seguito. L’iniziativa verrà confermata al raggiungimento completo dei posti disponibili. È necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca Civica: biblioteca@comune.molteno.lc.it, Tel. 031-3573825. MAR e SAB 14.00-18.00; MER 08.00-12.00. In caso di conferma, il ritrovo e partenza verso il Teatro alla Scala sarà da Molteno presso il parcheggio di Piazza Europa, alle ore 17.30 del 5 novembre.