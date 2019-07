Pop Corn Festival, in gara anche il corto del lecchese Federico Videtta

Giovane lecchese in gara nella rassegna internazionale

Federico Videtta in gara con “Dio sta dormendo sotto un ciliegio”

LECCO – Il cortometraggio del lecchese Federico Videtta al Pop Corn Festival, appuntamento internazionale di cinema di Porto Santo Stefano (Grosseto).

Pop Corn Festival, alla sua terza edizione, è la rassegna cinematografica più importante dell’Argentario e si svolge dal 26 al 28 luglio.

“Dio sta dormendo sotto un ciliegio”, è il titolo del lavoro dell’esordiente lecchese Federico Videtta. Nato il 1° gennaio 1993, Videtta ha studiato alla scuola di cinema e televisione di Milano, diplomandosi nel 2016.

Il film, insieme ad altri 19 lavori, è in gara per il premio di miglior cortometraggio e sarà proiettato la sera di venerdì 26 luglio. I 20 corti in concorso provengono da tutto il mondo e sono stati selezionati tra una scelta di 3000 e oltre.

Dio sta dormendo sotto un ciliegio

Anno di produzione: 2018

Paese di produzione: Italia provincia di Lecco

Genere: Desert

Durata: 13,30 minuti

Cast

Emilio Camera

Daniela Cavallini

Souleyman Nonni

Federico Videtta (Regia)

Francesco Bestetti (Dop)

Sinossi

Un attacchino annoiato dalla vita e infastidito dall’arrivo sul proprio posto di lavoro di un tirocinante di colore trova per terra un telefono. Dopo aver tentato invano di restituire lo smartphone al proprietario, riceve una chiamata che lo incita a recuperare dei soldi nascosti sotto un albero di ciliegio.