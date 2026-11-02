Il fascismo dalle origini alla marcia su Roma: a Galbiate la presentazione del libro di Giovanni Scirocco

L’iniziativa è organizzata dalla sezione ANPI “Giulio Bonacina” con il patrocinio del Comune

Appuntamento venerdì 6 novembre all’auditorium di Galbiate

GALBIATE – Dalle origini del movimento fascista alla marcia su Roma, attraverso le testimonianze di chi visse e osservò da vicino quegli anni. È il percorso al centro di “Il fascismo giorno per giorno. Dalle origini alla marcia su Roma nelle parole dei suoi contemporanei”, il volume pubblicato da Feltrinelli nel 2022 che sarà presentato venerdì 6 novembre all’auditorium di Galbiate.

L’appuntamento è fissato alle 20.45 in piazza Cesare Golfari 1. A presentare il libro sarà il curatore Giovanni Scirocco, professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Bergamo, dove insegna dal 2015 presso il Dipartimento di Lingue, letterature straniere e comunicazione. Scirocco fa inoltre parte del comitato scientifico del Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica dell’Università degli Studi di Milano. Il volume è arricchito dalla prefazione di David Bidussa.

L’iniziativa è organizzata dalla sezione ANPI Giulio Bonacina con il patrocinio del Comune di Galbiate. L’ingresso è libero e gratuito.

Il libro ripercorre il periodo che va dal marzo 1919, quando Benito Mussolini presiedette a Milano alla fondazione dei Fasci di combattimento, fino alla marcia su Roma. In poco più di tre anni, un movimento inizialmente composto da reduci e militanti provenienti da esperienze politiche diverse riuscì a sfruttare la crisi del Paese e le debolezze delle istituzioni per arrivare al potere.

Per ricostruire questa ascesa, Scirocco raccoglie le testimonianze di chi seguì gli avvenimenti da vicino: politici, uomini d’affari, intellettuali, giornalisti, prefetti e militari. Voci differenti che restituiscono non soltanto l’evoluzione del fascismo, ma anche il contesto politico e sociale nel quale si affermò, mettendo in luce le difficoltà di chi non comprese la portata del fenomeno e di chi, pur intuendone i rischi, non riuscì o non ebbe la possibilità di intervenire.

Tra le testimonianze riportate nel volume figura anche quella di Luigi Einaudi, che nell’agosto del 1922 descriveva il clima di tensione e instabilità del Paese: “lo spettacolo di incapacità offerto dal parlamento e dal governo, le agitazioni continue, la guerriglia civile fra partiti e organizzazioni armate hanno avuto, fra gli altri disgraziati effetti, quello di aver reso popolare in una parte notevole dell’opinione pubblica una parola: ‘dittatura'”.

La presentazione offrirà così l’occasione per approfondire una fase cruciale della storia italiana attraverso le parole dei suoi contemporanei e la ricostruzione proposta dallo storico. L’incontro si terrà venerdì 6 novembre alle 20.45 all’auditorium di Galbiate, in piazza Cesare Golfari 1.