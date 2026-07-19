Il Festival di Bellagio e del Lago di Como arriva a Valmadrera: protagonista “Soundtrack. Gabriel’s Oboe”

Venerdì 24 luglio concerto nel cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli con l’Orchestra di Flauti Zephyrus diretta da Marco Zoni

In programma musiche di Schubert, Morricone, Nino Rota e Alessandro Marcello

VALMADRERA – Il Festival di Bellagio e del Lago di Como fa tappa a Valmadrera con uno degli appuntamenti della sua quindicesima edizione. Venerdì 24 luglio, alle 20.45, il suggestivo cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà il concerto “Soundtrack. Gabriel’s Oboe”, un viaggio musicale che intreccia il grande repertorio classico con alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra di Flauti Zephyrus, diretta da Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano, che si esibirà anche come solista. Il programma propone musiche di Franz Schubert, Alessandro Marcello, Ennio Morricone e Nino Rota, creando un dialogo tra tradizione e contemporaneità attraverso pagine di grande fascino.

Il titolo del concerto richiama “Gabriel’s Oboe”, la celebre composizione di Ennio Morricone scritta per il film “Mission”. Un brano diventato nel tempo una delle colonne sonore più amate di sempre, capace di coniugare intensità emotiva, spiritualità e forza narrativa. Dal tema originale è nata anche la celebre versione cantata “Nella fantasia”, conosciuta e interpretata in tutto il mondo.

Fondata nel 2011 da Marco Zoni, l’Orchestra di Flauti Zephyrus nasce con l’obiettivo di valorizzare tutte le potenzialità espressive della famiglia dei flauti attraverso originali trascrizioni del repertorio cameristico, sinfonico e operistico. L’ensemble riunisce musicisti provenienti da importanti istituzioni musicali italiane e docenti di Conservatorio, distinguendosi negli anni per le collaborazioni con artisti di fama internazionale e per il successo ottenuto presso pubblico e critica.

In caso di maltempo, il concerto sarà trasferito nella vicina Chiesa di Sant’Antonio Abate, in piazza Monsignor Citterio.

L’appuntamento rientra nel cartellone della XV edizione del Festival di Bellagio e del Lago di Como, in programma dal 26 giugno al 9 agosto 2026 sotto la direzione artistica di Rossella Spinosa.

L’ingresso è a pagamento, con biglietto di 5 euro. Qualora i posti non vengano esauriti in prevendita, sarà possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa del concerto.

Per informazioni, prevendite e programma completo è possibile consultare il sito ufficiale del Festival.