Il Festival Europeo dei Cori Giovanili ‘Giuseppe Zelioli’ rinviato al 2021

La decisione del Consiglio Direttivo Harmonia Gentium e del Comitato Esecutivo del Festival

L’appuntamento sarà per il 2021, dal 29 giugno al 4 luglio

LECCO – Il Consiglio Direttivo di Harmonia Gentium e il Comitato Esecutivo del Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”, a causa della pandemia del Covi19, per non vanificare il grande lavoro e i preparativi finora svolti dal Comitato e dai Cori partecipanti, hanno deciso di rinviare lo svolgimento del Festival – già programmato per il prossimo mese di luglio 2020 – al prossimo anno, e più precisamente dal 29 giugno al 4 luglio 2021.

Una decisione sofferta, come ha specificato il Presidente dell’Associazione Raffaele Colombo: “L’abbiamo presa in via del tutto eccezionale e con grande senso di responsabilità al fine di tutelare e garantire al massimo la salute di tutti i partecipanti. Siamo certi che condividerà le motivazioni che hanno portato al rinvio della manifestazione, e ci auguriamo che l’emergenza possa rientrare il più presto possibile nei troppi Paesi finora colpiti”.