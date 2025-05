“Il Fronte al Forte”: a Colico rievocazione della vita dei soldati durante la guerra

Al Forte Montecchio Nord dal 31 maggio al 2 giugno

L’evento è reso possibile dalla partecipazione del gruppo piemontese “Cavalieri del Fango”

COLICO – “Il Fronte al Forte“, la rievocazione storica realizzata da Forte Montecchio Nord con il coordinamento del Museo della Guerra Bianca, torna al Forte Montecchio Nord di Colico dal 31 maggio al 2 giugno compreso. Ogni giorno, dalle 10 alle 17 rievocatori professionali, con divise, armamenti e arredi rigorosamente dell’epoca riporteranno a Forte Montecchio Nord la Gaf, Guardia alla Frontiera, di stanza al forte dal 1939 fino alla Liberazione.

Il gruppo di rievocazione storica piemontese “Cavalieri del Fango“, insieme alle guide del gestore del Forte, faranno rivivere a ciclo continuo, da mattina a sera, tutte le operazioni di caserma di una giornata qualsiasi della guarnigione attiva a Colico durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo scopo, lontano dalla nostalgia per quel periodo, è unicamente quello di ricordare un momento storico che ha profondamente segnato il Lago di Como, basti pensare alla cattura di Mussolini e la fucilazione dei gerarchi a Dongo.

Sarà possibile visitare le varie strutture del forte – dall’ufficio Comando alla Fureria, dall’Infermeria alla camerata della truppa e la cucina da campo – che per l’occasione verranno arredate con dotazioni e materiali d’epoca e presidiate da rievocatori in uniforme storica, impegnati a svolgere tutte le mansioni che occupavano i militari di presidio alla struttura. Tutto l’evento è realizzato allo scopo di consentire ai visitatori di vivere un’esperienza totalmente immersiva in uno degli eventi fondamentali che hanno caratterizzato il XX secolo.

