Il giornalista Gianni Riotta ospite del cineforum del Nuovo Aquilone

Martedì 11 febbraio proiezione serale di “The Apprentice: alle origini di Trump”

Il noto giornalista, in video collegamento da New York, interverrà nel dibattito dopo la proiezione

LECCO – Il dibattito dopo la proiezione serale di “The Apprentice: alle origini di Trump” al cineforum del Nuovo Aquilone avrà come ospite d’eccezione Gianni Riotta. Martedì 11 febbraio il giornalista, presente in video collegamento da New York, offrirà spunti e riflessioni per un momento di approfondimento su un film molto attuale per le tematiche trattate, come la figura del 47° Presidente USA e la situazione e il ruolo degli Stati Uniti nel nostro presente (i biglietti sono in prevendita sul sito aquilonelecco.it)

Gianni Riotta è giornalista, scrittore e professore all’Università di Princeton (nel dipartimento di francese e italiano) e direttore del Data lab presso la LUISS Guido University School of Government, Roma. È Vice Presidente Esecutivo del Consiglio per gli USA e l’Italia. Come editorialista scrive attualmente per La Stampa e The Atlantic; è stato inoltre redattore del TG1 RAI e del Sole 24 ore. È stato vicedirettore de La Stampa e Il Corriere della Sera, corrispondente dagli Stati Uniti ed editorialista per Il Corriere della Sera e L’Espresso; ad oggi collabora anche con The BBC World Service. I suoi articoli sono apparsi sul New York Times, sul Washington Post, sul Financial Times, su Le Monde, El Pais e Süddeutschen Zeitung. I suoi libri sono stati tradotti in varie lingue e hanno ricevuto numerosi premi. Le riviste Foreign Policy e Prospect lo hanno incluso nella loro classifica dei “100 pensatori globali”. È laureato in filosofia all’Università di Palermo e ha conseguito un MS presso la Graduate School of Journalism della Columbia University; gli è stata conferita la laurea honoris causa in Archivistica dell’Archivio di Stato, in riconoscimento del suo impegno nella tutela del patrimonio culturale italiano. Recentemente ha avviato e condotto il talk show “47-35 Parallelo Italia” su RAI 3. Membro permanente del Council on Foreign Relations, si divide tra Roma e New York.