Il Liberty nel lecchese. A Villa Ronchetti la presentazione del nuovo volume di Gianfranco Scotti

Nell’ambito della rassegna Estate di San Martino

L’appuntamento è per oggi alle ore 21

SALA AL BARRO – Presso la prestigiosa Villa Ronchetti di Sala al Barro, a Galbiate, oggi, 27 novembre alle ore 21, si terrà la presentazione del nuovo volume storico-fotografico di Gianfranco Scotti, La stagione del Liberty a Lecco e nella sua provincia.

La raffinata cornice di Villa Ronchetti, sede della Comunità Lario Orientale – Valle San Martino, offrirà l’ambiente ideale per l’iniziativa, valorizzando il profondo legame tra cultura, memoria e identità del territorio.

Gianfranco Scotti, autore del volume, analizza ville, edifici industriali e lavorazioni in ferro battuto realizzati secondo lo stile Liberty, o floreale, come fu spesso definito in Italia. Il suo censimento abbraccia non solo la città di Lecco, ma anche il ramo orientale del Lario, la Valsassina, la Valle San Martino e la Brianza lecchese.

Si tratta di un volume di 415 pagine corredato da 750 immagini, capaci di restituire le peculiarità e la ricchezza di uno stile architettonico dalla vita breve ma dalle molteplici declinazioni, tutte riconducibili all’alveo dell’architettura modernista, idealmente collocata tra il 1895 e il 1915.

“Nel primo dopoguerra il Liberty declina nelle grandi città, come Milano, che pure ne conserva splendidi esempi, ma continua a sopravvivere, con episodi anche di notevole rilievo, nelle realtà provinciali fino alle soglie degli anni Trenta – continuano i coordinatori – Quest’opera mira a far conoscere a un pubblico ampio un patrimonio architettonico e artistico spesso trascurato o poco valorizzato”.

“Da alcuni anni si assiste a una rinnovata attenzione verso il Liberty, e questo volume intende contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione di una stagione di grande rilievo nell’ambito dell’ars aedificandi italiana, concentrando l’indagine sulla nostra provincia, che conserva numerosi edifici riconducibili a quel periodo tanto fecondo quanto breve della storia dell’architettura” concludono gli organizzatori.