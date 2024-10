“Il Narciso” a Merate: ecco le proposte del “Dopo Caravaggio” per cogliere “una grande opportunità”

Con il “Dopo Caravaggio” mostre, concerti, spettacoli teatrali, visite guidate e conferenze

Presentato il calendario di iniziative predisposto da otto Comuni della Brianza Merate in occasione dell’esposizione de “Il Narciso” a Villa Confalonieri

MERATE – Una grande occasione a cui l’intera città vuole farsi trovare pronta. E’ un’attesa condita di entusiasmo quella che sta vivendo Merate a pochi giorni dall’inaugurazione sabato prossimo, 26 ottobre, della mostra (presentata a Roma al ministero della Cultura) che vedrà esposto per un mese, nell’elegante cornice di Villa Confalonieri, “Il Narciso” di Caravaggio.

La risposta alla chiamata per arruolare volontari per gestire l’accesso dei visitatori all’esposizione ha superato le più rosee aspettative con ben 120 cittadini disposti a concedere parte del proprio tempo in nome dell’arte. Uno slancio che si spera possa trasformarsi in un volano per l’intera Brianza meratese, desiderosa di mettere in vetrina i tesori culturali, paesaggistici e artistici del territorio.

“E’ il primo passo per aprire la città al territorio e al turismo in un’ottica sovracomunale” ha puntualizzato, con una punta di orgoglio, il sindaco Mattia Salvioni presentando questa mattina, sabato 18 ottobre, in conferenza stampa le iniziative del Dopo Caravaggio.

Il primo cittadino, che nella recente campagna elettorale, che l’ha portato a conquistare la città lo scorso 8 e 9 giugno, aveva puntato anche sulla volontà di creare un brand della Brianza meratese, ha sottolineato con favore l’adesione di otto Comuni (Merate, Casatenovo, Cernusco, Imbersago, Lomagna, Olgiate, Paderno e Verderio) al programma di mostre, concerti, spettacoli teatrali, conferenze e visite guidate promosse dal 26 ottobre al 29 novembre, evidenziando come da parte di tutti i 24 Comuni del Meratese e Casatese vi sia stata la disponibilità a collaborare e veicolare le informazioni: “Non tutti sono riusciti a essere in rassegna con una proposta, soprattutto per questioni di tempo e di organizzazione, ma la volontà di procedere uniti è stata unanime, compiendo un passo importante nella direzione della collaborazione”.

“Ci aspettiamo oltre 50mila visitatori e siamo al lavoro per garantire un afflusso sicuro e disciplinato” ha rincarato la dose l’assessora alla Cultura Patrizia Riva, ringraziando i volontari che, capitanati da un supervisor messo a disposizione dalla Pro Loco, si occuperanno tutti i giorni, divisi in tre turni, di disciplinare l’accesso alla sala in cui verrà esposto Il Narciso.

Della partita per la valorizzazione della città e del suo tessuto sociale ed economico, faranno parte anche i commercianti, come spiegato dall’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi. “Verranno organizzate delle vetrine a tema ed eventi in città e verranno esposti anche dei dipinti nel vari negozi”.

Il consigliere Michele Magrin sta perfezionando, proprio in questi giorni, insieme a Confcommercio, la mappa con indicati tutti i parcheggi e le attrazioni della città, in modo da allungare la permanenza dei visitatori sotto la Torre ben oltre il tempo di visita della mostra.

DOPO CARAVAGGIO a MERATE:

MOSTRE

“Reinterpretazione de Il Narciso di Caravaggio”

a cura dell’Associazione “ARTEe20”

“Opere ispirate a luci e ombre dello stile caravaggesco”

a cura della Scuola di Arte Pura e Applicata

Esposizione c/o CENTRO STORICO

DAL 26 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2024

dalle ore 10:00 alle ore 16:30

“Enrico Malvestiti”

esposizione di quattro copie d’autore

DAL 26 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2024 – Atrio comunale

SPETTACOLI/EVENTI

“VERSI, COLORI E RITMI IN SCENA. Performance artistica musicale”

con il Poeta Davide Ferrari, il musicista Alberto Buzzi e il pittore Massimo Bollani

a cura di ARTEe 20

3 NOVEMBRE 2024 ore 17.00 – Auditorium “G. Spezzaferri”

“Caravaggio, Genio Ribelle” – Spettacolo teatrale a cura di Paolo D’Anna

15 NOVEMBRE 2024 ore 21.00 – Auditorium “G. Spezzaferri”

“Ci sarà un Caravaggio su un altro pianeta? Sviluppo di intelligenza su altri pianeti”

conferenza a cura di Filippo Zerbi – dirigente di ricerca INAF – Sede di Merate

21 NOVEMBRE 2024 ore 21:00 – Auditorium “G. Spezzaferri”

“Suonare allo Specchio” – Concerto di musica Barocca dell’Ensemble Archinti

a cura della Scuola di Musica S. Francesco

24 NOVEMBRE 2024 ore 21:00 – Chiesa S. Ambrogio – Merate

“Matinée Rock” – con la Band NODESIRE

DOMENICA 24 NOVEMBRE ore 11.00 – anfiteatro LE Piazze Via Cerri

VISITE GUIDATE

Convento di Santa Maria Nascente di Sabbioncello

SABATO 9 – 16 – 23 NOVEMBRE 2024 dalle ore 15.00

Centro storico di Merate, da Villa Confalonieri fino alla Chiesa S’Ambrogio

DOMENICA 3 – 10 – 17 – 24 NOVEMBRE 2024 dalle ore 15.00

Gipsoteca Mozzanica e Chiesa di Pagnano

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 alle ore 10.00

a cura dell’Associazione Pro Loco Merate – Per prenotazioni: info@prolocomerate.org

Osservatorio Astronomico di Brera sede Merate

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024 – alle ore 09.30 – 10.30 – 11.30 – 13.30 – 14.30

Per prenotazioni: eventi.culturali@comune.merate.lc.it

DOPO CARAVAGGIO a CASATENOVO

“Tra Chiese e ville di delizia a Casatenovo”

VISITE GUIDATE A:

Oratorio di S. Margherita – affreschi del XV secolo

Chiesa Prepositurale San Giorgio Martire – decorazioni e dipinti di L. Morgari

Chiesina dell’Oratorio San Giorgio – dipinti di T. Longaretti e S. Fiume

SABATO 09 NOVEMBRE 2024

orari: 9.30 – 10.30 – 14.30

Per info e prenotazioni: proloco.casatenovo@gmail.com

Villa Mapelli Mozzi – residenza nobiliare, già convento benedettino del XVI sec.

SABATO 09 NOVEMBRE 2024

Orari: 15.00 – 16.30

Per info e prenotazioni: info@villago.it

DOPO CARAVAGGIO A LOMAGNA

“Cara-Viaggio”

Percorso guidato in e-bike verso Villa Confalonieri alla scoperta dei luoghi

culturali e naturalistici di Lomagna e del territorio.

SABATO 26/10 – 02-09-16-23/11 2024

Per info e prenotazioni: Sport City Lomagna – Tel. 039 5987863 331 7817064

“Quattro passi per Lomagna”

Tour guidato a cura dell’Arch. Carozzi e del Prof. Panzeri

SABATO 16 NOVEMBRE 2024

Prenotazioni: Biblioteca Comunale di Lomagna

e-mail: assessore.cultura.istruzione@comune.lomagna.lc.it

“Pillole di Caravaggio in musica”

Brani musicali, interpretati da artisti lomagnesi con intermezzi

sull’arte di Caravaggio.

c/o Parco Verde.

(In caso di mal tempo l’evento sarà spostato c/o l’Auditorium – Via Roma, 2)

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024 alle ore 15.00

DOPO CARAVAGGIO A CERNUSCO LOMBARDONE

“Tracce d’arte”

Mostra postuma del pittore cernuschese Emanuele Brivio

c/o SALA MOSTRE – P.zza della Vittoria

9-10-16-17 NOVEMBRE 2024 – Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle

15.00 alle 18.00

INAUGURAZIONE DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024 alle ore 17.00

DOPO CARAVAGGIO A IMBERSAGO

Apertura Galleria Morlotti-Imbersago e mostra di Giacomo Jack Perego

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024 dalle ore 09:30-12:00 / 14:30-17:00

DOPO CARAVAGGIO A OLGIATE MOLGORA

“GOLA – CARPI – MORLOTTI. Tre stagioni fra gli alberi.”

Un percorso tra Mondonico e Monticello alla scoperta dei tre pittori.

Mostra permanente

Per info e prenotazioni visita guidata: www.comune.olgiatemolgora.lc.it

biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it

DOPO CARAVAGGIO A PADERNO D’ADDA

“Specchi e riflessi nell’arte.

Da Van Eyck a Pistoletto, passando da Caravaggio”

Conferenza a cura della dott.ssa Manuela Beretta – Coop. BRIG

SABATO 16 NOVEMBRE 2024 alle ore 17:00

c/o la Sala Consiliare di Cascina Maria

“Paderno e la danza di San Michele”

Percorso guidato nel Paese a cura di Coop. BRIG

SABATO 23 NOVEMBRE 2024 alle ore 15:00

Ritrovo Piazzale Colnaghi – Via Airoldi

Per prenotazioni: eventi@comune.padernodadda.lc.it

DOPO CARAVAGGIO A VERDERIO

“Visita all’AIA e al Museo Contadino”

in via Sernovella, 1

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2024 alle ore 14:30 e alle ore 16.00

“Visita alla Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano e al polittico del

Canavesio”

in via dei Tigli 9

SABATO 16 NOVEMBRE 2024 alle ore 14:30 e alle ore 16.00

Visite guidate a cura della Dott.ssa Romina Villa

Per prenotazioni: proloco.verderio@gmail.com