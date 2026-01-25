Il Nuovo Aquilone di Lecco: un avvio di 2026 da record

Cinema d’autore e cineforum conquistano il pubblico, tra proiezioni internazionali e film d’autore

La seconda parte del cineforum “Emozioni” è aperta agli abbonamenti fino al 10 febbraio

LECCO – Lecco inizia il 2026 con il cinema di qualità al centro dell’attenzione grazie al Cinema Nuovo Aquilone, che registra una serie di sold out per film d’autore e opere internazionali. Tra le proiezioni più seguite, Norimberga di James Vanderbilt, Un semplice incidente di Jafar Panahi e La grazia di Paolo Sorrentino. Anche la commedia romantica Material Love della regista coreana Celine Song ha conquistato il pubblico, dimostrando quanto i lecchesi apprezzino sia la leggerezza sia le opere più impegnative.

“È un buon segno. È il segno di una città che riflette, si confronta, discute di argomenti tutt’altro che mediocri – commenta Mons. Bortolo Uberti, provosto di Lecco -. In un tempo in cui si rischia di venir anestetizzati dalla superficialità e dalla banalità, che ci sia gente che si mette in gioco incoraggia a coltivare e promuovere occasioni simili”.

La seconda parte del Cineforum, intitolata Emozioni, offre l’opportunità di abbonarsi e prosegue la storica collaborazione con Gian Luca Pisacane, critico cinematografico della Rivista del Cinematografo e di Famiglia Cristiana. Pisacane spiega: “Per noi andare al cinema è come in The Fabelmans di Spielberg: la ricerca della meraviglia. Con il pubblico e i volontari si crea una famiglia. Ed è qui che nascono le emozioni condivise, attraverso film che lasceranno il segno. Si parte con una delle opere più importanti degli ultimi decenni: Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Si prosegue con un giro per il mondo che abbraccia anche la Corea del Sud. Questo perché il cinema è di tutti e noi inseguiamo forme e linguaggi diversi. L’unica linea da seguire è la passione, per poter alimentare il dialogo in una realtà privilegiata”.

La campagna abbonamenti per la seconda parte del Cineforum è aperta fino al 10 febbraio, con vendita dei biglietti dal giovedì alla domenica dalle 21:00 alle 21:30 e un servizio pomeridiano tutte le domeniche dalle 17:30 alle 18:00.

Per informazioni e prenotazioni: www.aquilonelecco.it

Un Nuovo Aquilone che vola sempre più in alto, spinto dalla passione condivisa per il cinema di qualità e dalla voglia di emozionare il pubblico lecchese.