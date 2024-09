Il palco galleggiante ritorna a Lecco per i Sulutumana e Allevi

Apprezzati gli spettacoli sull’acqua, tra luglio e agosto oltre diecimila spettatori

I Sulutumana porteranno sulla Lake Arena un tributo a De André, atteso il ritorno al pianoforte di Allevi

LECCO – Dopo i dieci appuntamenti in calendario a Lecco, Bellano e Tremezzina, il palco galleggiante del Lago di Como sbarcherà nei prossimi giorni nuovamente a Lecco per i concerti dei Sulutumana e di Giovanni Allevi. Il Ferragosto in Tremezzina, con tanto di fuochi d’artificio da dietro le quinte del palco galleggiante nella cornice meravigliosa del Golfo di Venere a Lenno, ha regalato momenti di grande spettacolo registrando in entrambe le serate con i tributi a Zucchero e ai Dire Straits il tutto esaurito. Il pubblico, che ha dunque fin qui apprezzato gli spettacoli sull’acqua, ha superato i diecimila spettatori complessivi. Con settembre si chiuderà il calendario a Colico nella cornice suggestiva del laghetto di Piona dove poi, concordemente con Autorità di Bacino e comuni sostenitori del progetto, rimarrà ormeggiato fino al prossimo calendario.

Gli ultimi appuntamenti sul palco galleggiante saranno tutti lecchesi, a cominciare dai Sulutumana che mercoledì 4 settembre alle ore 21.30 si esibiranno di fronte alle gradinate di lungo Lario Piave con un vero e proprio omaggio all’indimenticato Fabrizio De André. Insieme a un ospite speciale, daranno vita a uno spettacolo esclusivo, i viaggio tra le canzoni del compianto cantautore genovese, di cui ricorre il venticinquesimo anniversario dalla scomparsa. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna “Sound Of Lecco” e sarà gratuito.

I Sulutumana, gruppo originario di Canzo, nascono alla fine degli anni ’80 nel solco della tradizione cantautorale e della musica popolare. Autori di numerosi progetti in collaborazione con artisti e realtà di vario genere, hanno coniugato la canzone popolare coi mondi letterario, teatrale, sportivo e anche dell’infanzia. Tra gli importanti riconoscimenti riscossi dalla band, la prestigiosa Targa Tenco nel 2000.

Sul fronte della viabilità, in occasione del concerto sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 24 in Lungolario IV Novembre lato lago, da via Capodistria fino al civico 3, e il divieto di transito in Lungolario IV Novembre e in Lungolario Cadorna, da via Capodistria a via Malpensata, la direzione obbligatoria a destra in Lungolario Cadorna su via Malpensata per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti, la direzione obbligatoria a sinistra in Lungolario IV Novembre su via Capodistria per i veicoli provenienti da Lungolario Piave, la direzione obbligatoria a sinistra in via Torri Tarelli su Lungolario Cesare Battisti e la direzione obbligatoria a sinistra in via F.lli Calvi su Lungolario Cadorna, dalle 21 alle 24. Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Per maggior informazioni sul concerto è possibile contattare lo 0341 481142 o l’indirizzo teatro@comune.lecco.it.

Sempre nella stessa location, in zona Malpensata, ci sarà l’atteso ritorno di Giovanni Allevi sulle scene, che ha scelto Lecco per portare una tappa del suo “Piano solo Tour”, una risposta di profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di affezionati che fremono per poterlo riveder suonare. Il “filosofo del pianoforte” si esibirà sabato 7 settembre, sempre per la rassegna “Sound of Lecco”. Per maggiori info https://leccotourism.it/sound-of-lecco-giovanni-allevi-piano-solo-tour/.

A chiudere a Colico la stagione del palco galleggiante sabato 14 settembre sarà Saule Kilaite, violinista, solista, performance artist, compositrice e scrittrice di origine lituana. Al Laghetto di Piona poterà il suo progetto progetto artistico Violin Performance, basato sull’unione di cinque arti: Musica, Danza, VideoArte, Letteratura e Teatro. La sua discografia contiene interpretazioni originali per violino solista di brani celebri di musica classica, colonne sonore e cover della musica leggera. Nel 2009 – 2010 è stata protagonista musicale su RAI 2 e ha suonato su palchi prestigiosi in Italia e in Europa.

Il palco galleggiante del lago di Como, unico nel suo genere, misura 200 metri quadrati di superficie ed è dotato di tutte le predisposizioni utili agli allestimenti per spettacoli di ogni genere con due grandi quinte telescopiche in grado di ospitare fino a 50 elementi d’orchestra. La sua realizzazione, grazie al genius loci comasco e ai finanziamenti di Regione Lombardia sul piano integrato della cultura “Un tesoro di territorio” coordinato dalla Camera di Commercio, è stata realizzata dal Comune di Tremezzina grazie anche ai finanziamenti di Como Acqua e dei comuni di Bellano, Cernobbio, Colico, Como, Dervio, Lecco, e della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, oltre all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.