Il parco di via Nassiriya è più bello grazie ai bimbi della scuola di Acquate

Il festival “Coltiviamo la Città” inizia con una festa dei bambini

Gli alunni della scuola elementare di Acquate fanno rivivere il parco di via Nassiriya

LECCO – Un pomeriggio di festa per i bambini della scuola primaria di Acquate che, oggi, hanno organizzato un momento di festa nel parco di via Nassiriya per presentare i lavori di abbellimento.

“Questo momento di festa nasce dal progetto ‘Città al rovescio’ avviato oltre due anni fa in collaborazione con Crams e Cooperativa il Gabbiano con l’intento di ‘rovesciare la città’ e ripartire dal basso – spiega Patrizia Cattaneo, coordinatrice del progetto -. Con la scuola di Acquate, in particolare, si è pensato di rivedere il parco di via Nassiriya. Le quarte e le quinte, negli anni scorsi, hanno pensato con l’aiuto dell’urbanista e architetto Chiara Pagano a un progetto partecipato per vedere cosa volevano i bambini per il loro parco”.

Purtroppo i tempi della burocrazia hanno creato lungaggini e il progetto è stato ereditato dai bimbi di prima: “Loro hanno contribuito ad abbellire il parco con la creazione di un murales all’ingresso, la messa a dimora di due tigli, la realizzazione delle aiuole e delle casette per gli uccellini”.

Il discorso rimane comunque aperto per un rilancio del parco con interventi un po’ più strutturali che necessitano dell’intervento del comune: “Stiamo attendendo l’istallazione di una fontanella e di alcuni tavoli da pic-nic proprio perché il parco è molto utilizzato dai bambini”.

“Sono contentissimo per l’evento organizzato dalle colleghe insegnanti con Patria perché questo parco è un luogo importante per la comunità ed era un po’ trascurato – ha detto il maestro di musica Maurizio Saccà -. Anche in questo caso la musica è un elemento fondamentale che unisce”.

“E’ bellissimo che i bimbi di prima si siano fatti carico del lavoro iniziato dai ragazzi di quinta – ha detto la maestra Franca Mazzoleni -. Siamo sempre a favore di progetti che lavorano sul territorio perché i bimbi vanno educati a conoscere la realtà e a intervenire a modificarla, insomma a diventare cittadini veri. Questo è un bel progetto perché li ha coinvolti a tanti livelli”.

I quartieri del Terzo Paradiso

“Questo evento si inserisce nel festival ‘Coltiviamo la città’ che fa partire il progetto dei ‘Quartieri del Terzo Paradiso’ – ha detto Angelo Riva, presidente del Crams -. Inauguriamo un primo lotto di eventi sul tema dell’alleanza tra il cibo e la terra a cui parteciperà anche Michelangelo Pistoletto. Oggi pomeriggio iniziamo con un evento emblematico che vede protagonisti alcuni bambini che hanno adottato un parco rendendolo più bello e facendolo rivivere”.

“Il progetto dei ‘Quartieri del Terzo Paradiso’ cercherà di portare entro il 2030 alla sostenibilità ambientale, economica e all’innovazione sociale di un gruppo di quartieri di 10 mila abitanti e 100 imprese, tra Caldone e Bione. Saranno organizzati una serie di eventi per creare momenti di connessione e discussione: si inizia col cibo ma si affronteranno diverse tematiche”.

Già 26 enti hanno firmato un primo documento dei Quartieri del Terzo Paradiso e Crams è un po’ il luogo di riferimento: “Un modello di come potrebbe essere una città del futuro, il tutto pensato attraverso l’arte”.

