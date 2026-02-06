Il passaggio del sole dietro il Santuario di Montevecchia immortalato da Manescu

Gli scatti sono stati realizzati ieri, 29 gennaio, dal fotografo di Missaglia

MONTEVECCHIA – Il sole che si allinea con il profilo del Santuario di Montevecchia torna a farsi osservare e raccontare attraverso l’obiettivo di chi conosce bene il territorio e i suoi ritmi naturali. Dopo l’attenzione suscitata nei giorni scorsi dalle immagini dedicate all’aurora boreale, arrivano ora nuovi scatti che documentano un altro fenomeno ricorrente, meno raro ma non per questo meno suggestivo.

Le fotografie sono state realizzate il 29 gennaio, e mostrano con precisione il passaggio del sole dietro il Santuario di Montevecchia, un evento ciclico che si ripete ogni anno e che, puntualmente, richiama l’interesse di appassionati di fotografia e osservatori del paesaggio locale. A firmare gli scatti è Alex Manescu, fotografo di Missaglia.

Le tre immagini documentano le diverse fasi del fenomeno: il momento che precede l’allineamento, il passaggio vero e proprio e l’istante successivo, con il sole ormai completamente visibile sopra il profilo del colle. Una sequenza che restituisce con chiarezza la regolarità dell’evento e, al tempo stesso, la sua capacità di rinnovare ogni anno lo stupore di chi lo osserva.

Si tratta di un appuntamento naturale che, pur nella sua ciclicità, continua a essere valorizzato attraverso lo sguardo dei fotografi del territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra paesaggio, luce e identità locale. Un racconto per immagini che, ancora una volta, mette al centro Montevecchia e il suo santuario come punto di riferimento visivo e simbolico.